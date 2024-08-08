新华社东京8月8日电（记者刘春燕 钟雅）日本财务省8日公布的国际收支初步统计报告显示，尽管货物贸易、服务贸易双双逆差，受益于海外投资收益大幅增加，日本上半年经常项目顺差大增近60%。

报告显示，今年上半年日本实现经常项目顺差12.68万亿日元（1美元约合146日元），比上年同期增加4.71万亿日元，增幅达59.2%。

其中，货物贸易方面，由于对美汽车出口、对亚洲半导体制造设备出口等形势良好，出口额增长6.7%至50.61万亿日元；与此同时，受日元计价的能源价格上涨影响，进口额增加1.1%至53.22万亿日元。上半年货物贸易逆差2.61万亿日元，与上年同期相比大幅缩小。

服务贸易方面，由于上半年在日元贬值背景下入境游收入大幅增加，部分抵消了日本对美国云服务商等支付的IT相关服务费，服务贸易逆差缩小至1.75万亿日元。

在货物贸易和服务贸易双双逆差背景下，海外投资收益成为日本经常项目顺差的最主要来源。上半年包括利息、红利等在内的日本证券投资收益等有所增加，海外投资收益增至19.20万亿日元。

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