新华社美国圣迭戈8月7日电（记者高山）美国加利福尼亚州州长纽森7日宣布，将8日定为“加州熊猫日”，以庆祝旅美大熊猫“云川”和“鑫宝”8日在加州圣迭戈动物园与游客见面。

纽森在声明中说，加州将在圣迭戈动物园为它们举行欢迎仪式。

纽森说，大熊猫的研究与保护合作是加州与中国长期以来为实现共同目标而努力的一部分。作为美国人口最多、经济规模最大的州，加州与中国有着坚实的伙伴关系基础和深厚的文化经济联系。他鼓励加州民众到圣迭戈动物园来看大熊猫，希望这对“友谊使者”能进一步推动双方的交流合作。

“云川”和“鑫宝”搭乘包机于6月27日抵达洛杉矶国际机场，随后被转运至加州南部的圣迭戈动物园进入隔离检疫期。“云川”和“鑫宝”落户圣迭戈动物园，开启了新一轮中美大熊猫保护合作。

圣迭戈动物园是全美吸引游客最多的动物园之一。为迎接这两只大熊猫的到来，圣迭戈动物园将原先的熊猫馆面积扩大了4倍，并仿照中国地质构造，在园中建造了与大熊猫栖息地相近的“山脉、峡谷和悬崖”。专家们说，改造后的“熊猫岭”，不仅为“云川”和“鑫宝”提供了更大的活动空间和更好的生活舒适性，而且有利于提升游客的参观体验并展开科普教育。

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