人民网记者 简承渊

7月下旬，中国“嫦娥五号”探测器从月球带回的珍贵样品在泰国国家会议中心展出，这是泰国首次展示月球岩石，也是中国首次在境外展出月球样品。月球样品在泰国展出吸引了各界民众、特别是各大中小学生组团前去参观，反响非常热烈。

“感谢中国对我们国家的帮助，让我有机会近距离看到月球的样子……”来自曼谷一所高中的学生说，他未来的目标专业是航天，希望能到中国学习。

此次展览由泰国高等教育与科研创新部主办，本网记者现场采访了泰国政府官员、科研人员以及参观群众等人士，他们感谢中国对泰国航天事业发展的无私帮助与支持。泰国国家天文研究所所长萨兰认为，这次展览意义非凡，尤其年轻学生有机会观察到月球样品，激发了青少年的科研兴趣，这将对泰国产生深远的影响。

“2024泰国未来科学力量展览会”现场。人民网记者 简承渊摄

中国慷慨地与泰国分享航天知识与先进技术，顶尖航天院校为泰国培养航天技术人才

中泰两国在太空技术领域的合作从早期一直延续到今天。2018年，中泰两国已经在空间合作上签署了谅解备忘录，共同建设澜沧江—湄公河空间信息交流合作中心项目、澜沧江—湄公河遥感数据中心建设工程等。总部设在北京的亚太空间合作组织，成员国就包括泰国在内11个国家。该组织在太空技术领域开展了多项信息和知识交流活动，包括卫星开发和人力资源发展等。

“特别值得一提的是，亚太空间合作组织提供硕士和博士奖学金，让更多泰国年轻人有机会在中国顶尖的航天院校———北京航空航天大学和哈尔滨工业大学学习并追逐他们的梦想。”泰国高等教育科研与创新部地理信息与空间技术发展局卫星研发办公室主任理奇说。据介绍，亚太空间合作组织还组织了“太空营”活动，为对科学、技术、工程和数学感兴趣的年轻人提供学习和实践的机会，并教授他们如何运用太空技术应对自然灾害等挑战。

除了上面提到的“太空营”活动外，理奇表示，另外一个有趣项目是亚太空间合作组织举办的“立方星”大赛。该项目旨在通过为期三年的竞赛，建造总规模不超过3U的工程模型卫星，向成员国传授“立方星”开发的技术知识。“整个项目期间，中国专家提供支持，让参与的青年有机会从任务设计、卫星设计中学习，甚至能够亲手打造工程卫星。”理奇说，泰国已完成了最具潜力团队的选拔，该团队将与其他会员国团队一起参与卫星设计活动。

泰国卫星设备。人民网记者 简承渊摄

泰国地理信息与空间技术发展局和中国武汉大学携手合作，学生攻读地理信息科学硕士课程。该课程为期两年，学生将在泰国和中国武汉各学习一年，毕业后获得双硕士学位。此外，泰国地理信息与空间技术发展局与泰国高校和北京航空航天大学积极探讨，计划联合开设卫星等空间技术开发的双学位课程。“中国拥有数十年航天发展经验，具备先进的航天零部件生产能力，泰国设计的许多卫星零部件都在中国制造，不少卫星设计工程师也曾在中国深造，赴华学习的泰国航天技术人员不断增加，泰国在与中国交流学习与合作中受益匪浅。” 泰国高教部常务秘书鹏术说，相比其他国家，中国一直慷慨地与泰国分享航天知识与先进技术，帮助泰国发展航天事业。

嫦娥七号将搭载泰国科学仪器，研究空间天气和宇宙射线

“2024泰国未来科学力量展览会”上展示了中国“嫦娥五号”探测器从月球带回的月球岩石是取自月球最暗的部分，在月球西半球的风暴洋区域，属于一种新的矿物，命名为“嫦娥石”，是一种由氦—3元素组成的彩色透明晶体，有助于为未来月球上的核裂变提供燃料。

“嫦娥五号”探测器从月球带回的月球样品在泰国展出。人民网记者 简承渊摄

2023年10月，在阿塞拜疆召开的第74届国际宇航大会上，中国宣布嫦娥五号月球科研样品将面向国际开放申请，欢迎各国科学家共同研究，共享成果。“我们也在申请一些嫦娥五号带回的样品，希望利用泰国的技术分析和研究，以便将来设计出自己的仪器送往月球。”萨兰表示，他相信与中国合作有助于泰国的能力建设，从而使泰国空间技术进一步接轨世界领先水平。

泰国国家天文研究所所长萨兰接受采访。人民网记者 简承渊摄

除了月球岩石，泰国高等教育与科研创新部还入选了嫦娥七号月球探测合作项目，采用泰国科学设备来测量宇宙辐射并监测其对地球的影响。该设备又名为“中泰空间天气全球监测传感装置”，是嫦娥七号国际载荷中搭载的7个科学设备之一，由泰国国家天文研究所、玛希隆大学联合研制。这将是泰国科学仪器首次从绕地轨道进入深空。

“去年，中国为嫦娥七号搭载的国际有效载荷征求意见时，我们希望为轨道器配备一些科学仪器，因为我们缺乏月球表面探测任务的经验。当泰国团队得知方案获得中国国家航天局的认可后，我们感到非常兴奋，甚至有点不敢相信。”皮拉蓬表示，该仪器包含一个指向月球的磁传感器，负责监测月球磁场和太阳风暴等空间天气事件，另一个探测器则指向太空，用于研究低能宇宙射线。

同时，泰国高等教育与科研创新部的地理信息与空间技术发展局正和泰国正大管理学院共同参与嫦娥八号项目，研发航天机械臂。除了研究和开发太空机器人技术，泰国还将发挥在编织方面的优势，研究适应月球环境的纺织品材料，支持未来宇航员的太空探索任务，包括在月球和火星上建立人类栖息地。萨兰表示，这将是中泰两国在国际合作中的又一重要贡献。

中泰两国共建国际月球科研站，合作开展月球探测任务

今年4月，中国国家航天局与泰国高等教育、科研和创新部在北京共同签署了关于探索与和平利用外层空间合作的谅解备忘录和国际月球科研站合作的谅解备忘录。对于共建国际月球科研站，鹏术表示，国际月球科研站是一项规模庞大、挑战巨大的工程，也是未来深空探测的基础，泰国希望能够继续参与其中。“太空探索可以帮助人类更好地了解宇宙和生命起源，航天技术也可应用于社会发展的各个领域，改善人类生活。国际月球科研站将成为人类开展月球科学研究和资源开发的重要平台，造福我们子孙后代。”

为建设国际月球科研站基本型，中国正在实施探月工程四期任务，包括嫦娥四号、嫦娥六号、嫦娥七号和嫦娥八号4次任务。鹏术介绍，泰国的科学载荷除了将随嫦娥七号探测器进入绕月轨道外，泰国已向中国提出3项关于嫦娥八号任务合作的申请。在国际月球科研站项目中，中国国家航天局已经与10多个国家、国际组织签署了合作协议，将与合作伙伴一起就未来项目的任务、设计、联合实施和科学数据共享等开展多种形式的合作。

专家向观众讲述航天知识。人民网记者 简承渊摄

“泰国有潜力参与未来的国际空间技术开发项目，为下一代泰国青年提供提升自我、发展国家的机会，并与中国等伙伴国保持持续稳定的合作。”理奇言语间充满自信。

谈及对未来两国航天合作的期待，鹏术表示，这些年来，中国在航天领域实现了令人瞩目的跨越式发展，而泰国从未自行建造过超10公斤的卫星，与中国的航天合作为泰国发展航天技术提供了机遇之窗。

中国国家航天局副局长卞志刚介绍，后续嫦娥七号、八号，行星探测工程天问二号、三号等任务正在按计划推进，中国期待与更多国际同行携手，深入开展多种形式的航天国际交流合作。

(责编：于洋、杨牧)