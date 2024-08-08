新华社塔什干8月8日电 通讯｜务实耕耘 共同发展——探访乌兹别克斯坦上合组织农业基地中乌现代农业科技示范园

新华社记者李奥

近日，记者探访了位于乌兹别克斯坦锡尔河州的上合组织农业基地中乌现代农业科技示范园。随着中乌双边关系进一步发展，农业领域正成为两国经贸合作的新机遇和增长点。

该园区于2021年由中国杨凌现代农业国际合作有限公司和乌兹别克斯坦鹏盛工业园区发展有限责任公司共同设立，同年10月正式揭牌并投入运营。

杨凌现代农业国际合作有限公司副总经理陈兵表示，该园区可促进农业项目境外孵化，推动国内新品种、新技术、农机装备、农资农具“走出去”和境外园区产品“流回来”，并有助于发展跨境种植，为国内涉农企业搭建科技示范、贸易往来和产能合作服务平台。

据悉，中乌现代农业科技示范园占地3500亩，目前已建设现代化设施农业大棚108亩、滴灌葡萄示范园1000亩、新品种试验示范园1260亩，除了种植多种作物，还致力于推广节水灌溉等种植技术。

乌兹别科夫是园区棉农，从事棉花种植已多年。他对记者说：“我现在用滴灌技术来灌溉棉花，这样水分能直接到达棉花根部，不仅节省时间，还节省用水和人力。来园区工作后，我的收入增加了一倍。”

杨凌现代农业国际合作有限公司乌兹别克斯坦子公司负责人乔文介绍，中乌现代农业科技示范园还从中国引进优质种苗试种，根据当地气候和土壤等自然条件进行推广种植。最近，来自陕西省的6000株优质青砧苹果种苗顺利抵达园区并完成定植。

29岁的园区果农沙卡尔别科夫向记者介绍，乌兹别克斯坦是中亚地区重要的苹果生产国，气候和土壤条件适宜。然而，由于技术和品种限制，当地苹果产量难以提升。“此次中国出口的苹果种苗质量非常好，我们种植了11个优质品种共计6000株苹果树。未来，我们计划扩大种植面积，并雇用更多人。果园带来新工作岗位，也提高了收入。”

2022年12月，上合组织农业基地中国（陕西）商品交易中心在塔什干建成启用。园区的农产品将通过该交易中心销售，在乌当地形成产销链。

陈兵说，目前，该交易中心已经汇集包括农机装备、灌溉设备、陕北小米、陕南茶叶在内的上百种陕西特色产品。该中心将作为推动中国与上合组织国家交流的重要平台，促进中国商品和市场与中亚国家深度对接。

沙卡尔别科夫说：“我很高兴能够和中国同事合作，我可以学到新知识和新技术。现在，我的生活越来越好。”

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