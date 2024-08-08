新华社北京8月8日电 尽管外交斡旋在台前幕后紧密推进，伊朗及其盟友坚称，将对暗杀巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）政治局领导人伊斯梅尔·哈尼亚的行动进行报复。另一方面，以色列也态度强硬，称如果遭报复将让对方付出沉重代价。局势将走向一场“有限”的冲突，还是“失控”的升级？

7月31日，在耶路撒冷老城，行人经过关门的店铺。当日，耶路撒冷老城商户举行罢市，抗议哈马斯领导人伊斯梅尔·哈尼亚遇袭身亡。新华社发（贾马尔·阿瓦德摄）

“一刻不停”

约旦副首相兼外交大臣艾曼·萨法迪4日访问伊朗首都德黑兰，与伊朗总统马苏德·佩泽希齐扬和代理外交部长阿里·巴盖里·卡尼会晤。萨法迪敦促相关方保持克制，警告如果爆发地区战争，“将对所有人造成毁灭性影响”。

美国《华尔街日报》4日报道，美国政府要求欧洲盟友和其他伙伴国家政府出面，敦促伊朗保持“克制”，以免中东紧张局势进一步升级。美国国务卿安东尼·布林肯与约旦国王阿卜杜拉二世，以及卡塔尔和埃及政府高级官员通了电话。布林肯6日称，美方正“一刻不停”地进行外交努力，“各方必须保持克制，避免局势升级”。

“我们……向伊朗传达了这一信息，我们也向以色列直接传达了这一信息。”布林肯说。

俄罗斯联邦安全会议秘书、前国防部长谢尔盖·绍伊古5日访问伊朗，与佩泽希齐扬等伊朗高级官员会晤。路透社6日援引两名不愿公开身份的“伊朗高级别消息人士”的话报道，俄总统弗拉基米尔·普京通过绍伊古呼吁伊朗方面在报复时保持“克制”。不过这一报道内容未获俄罗斯和伊朗官方证实。

坚定要“打”

哈马斯政治局领导人哈尼亚7月31日在德黑兰遇袭身亡。伊朗认定暗杀由以色列所为。伊朗最高领袖哈梅内伊说，伊朗“有责任”为在伊朗境内遭暗杀的哈尼亚报仇。据美国《纽约时报》报道，哈梅内伊下令对以色列发动直接打击。

这是7月30日在伊朗德黑兰拍摄的伊斯梅尔·哈尼亚（中）。新华社记者沙达提摄

伊朗伊斯兰共和国通讯社报道，佩泽希齐扬会晤绍伊古时表示，伊朗无意扩大地区冲突，但“必将”对以方的“罪行和狂妄”作出反应。巴盖里6日分别与埃及外长巴德尔·阿卜杜勒阿提和奥地利外长亚历山大·沙伦贝格通电话，讨论了哈尼亚遭暗杀事件。巴盖里表示伊方将作出“果断回应”，同时批评欧洲国家和美国没有谴责以色列搞暗杀。

以色列外交部长伊斯雷尔·卡茨5日说，伊朗方面已通过匈牙利转告以色列，伊朗将“攻击以色列”。

黎巴嫩真主党领导人赛义德·哈桑·纳斯鲁拉6日表示，将对以色列暗杀真主党高级军事指挥官福阿德·舒库尔“不可避免地”予以“强有力的报复”。报复行动可能单独进行，也可能与伊朗和也门等其他“抵抗力量”合作展开。

去年10月最新一轮巴以冲突爆发后，黎巴嫩真主党为策应哈马斯，用火箭弹、无人机等武器攻击以方目标，以方则发动炮击和空袭，冲突近来呈激化趋势，引发外界对局势剧烈升级的担忧。

受伊朗支持的也门胡塞武装5日也表示，胡塞武装正就打击以色列制定“重要计划”。

面对可能到来的报复，以方展现了强硬态度。以防长约亚夫·加兰特4日表示，如果伊朗及其盟友攻击以色列，“将付出沉重代价”。

劝退、停飞

出于对局势升级的担忧，美国和英国政府3日敦促本国公民立即撤离黎巴嫩。4日，法国政府也要求本国公民撤离。

德国政府也呼吁本国公民尽快撤离黎巴嫩。德国媒体披露，德国国防军准备必要时派遣军用运输机和舰船前往黎巴嫩撤侨。

其他一些欧洲国家也呼吁本国公民离开黎巴嫩。瑞典宣布暂时关闭驻黎巴嫩大使馆并撤离使馆人员。

美国达美航空和联合航空、法国航空、德国汉莎航空、意大利航空等多家国际航司已经暂停飞往以色列特拉维夫或黎巴嫩首都贝鲁特的航班。

由于大批航班取消和担心冲突升级，许多人准备离开黎巴嫩。一名法国女游客告诉法新社记者，她原计划在黎巴嫩休假至夏季结束，但她预订的航班取消，被迫改订其他航班，提前回国。一名旅行社经营者说，由于航班取消和顾客需求大涨，离开黎巴嫩的航班一票难求，特别是飞往欧洲国家的机票。“客户的电话像潮水一样打来，他们担心被困在黎巴嫩，都想离开。”

会如何“打”

英国卡迪夫大学国际关系专家阿迈勒·萨阿德认为，伊朗会尽可能避免报复行动升级为战争。因为伊朗和黎巴嫩真主党不想“落入（以色列总理）内塔尼亚胡的圈套”，让以方趁机把美国直接拖进战争。

伊朗政治分析师艾哈迈德·泽达巴迪推测，伊朗此番报复会比今年4月对以报复行动“力度更猛”，但不会升级至“全面、失控的战争”。

这是4月28日在以色列南部城市阿拉达附近拍摄的伊朗导弹残骸。新华社发（贾马尔·阿瓦德摄）

今年4月13日，伊朗向以色列发动导弹和无人机袭击，报复以色列空袭伊朗驻叙利亚使馆领事部门建筑并致死伊朗伊斯兰革命卫队高级指挥官。按照以方说法，伊朗共发射了数百枚导弹和无人机，不过大多数被拦截，以方损失不大。数日后，伊朗说击落数架来袭无人机，没有造成人员伤亡和财产损失。

路透社6日报道，两名了解以色列对局势评估情况的消息人士说，伊朗或黎巴嫩真主党如果发动报复，以方的回应力度将更多取决于己方损失程度而不是对方的袭击规模。

作为以色列最主要盟友，美国政府虽然在“劝和”，但同时表示如果以色列受到打击，美方将给予以方坚定支持。

美国已着手加强在中东地区的美军力量以备应对局势升级。美联社7日援引美国官员的话报道，在阿曼湾海域的美军“罗斯福”号航空母舰上的十多架F/A-18战机和一架预警机已经飞至中东地区一座军事基地，以备伊朗及其盟友报复以色列。

报道没有披露这座基地的位置。报道同时说，一个中队的美军F-22战机预计数天内也将从美国阿拉斯加州飞抵这座基地。（惠晓霜）

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