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多个欧洲国家要求本国公民尽快离开黎巴嫩

2024年08月07日11:05 | 来源：新华网
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新华社布鲁塞尔8月6日电 综合新华社驻欧洲地区记者报道：鉴于黎巴嫩与以色列边境冲突持续升级、黎巴嫩安全形势严峻复杂，多个欧洲国家近日要求本国公民尽快离开黎巴嫩，部分国家正考虑撤侨的可行性。多家欧洲航空公司取消了往返黎巴嫩的航班。

目前有逾2万名法国人在黎巴嫩，法国外交部门4日要求本国公民离开黎巴嫩。法国外交部发言人说，目前仍有从黎巴嫩直飞法国的商业航班，在黎巴嫩的法国人应尽快撤离。

德国外交部发言人近日紧急呼吁所有本国公民尽快离开黎巴嫩，德国联邦国防军已准备好在必要时撤侨。据德国外交部统计，目前在黎德国人大约有2000人。

多个北欧国家也发布旅行警告。挪威外交大臣艾德5日晚发表声明，敦促所有在黎挪威公民立即离开该国。他说：“黎巴嫩的安全形势严重，并可能迅速恶化。离开黎巴嫩的机会可能在短时间内消失。”瑞典政府宣布将暂时关闭驻黎使馆，并将使馆人员转移到塞浦路斯。芬兰外交部也警告在黎芬兰人尽快离开。

多个欧洲国家先后发布“旅行禁令”。波兰外交部建议本国公民近期避免前往黎巴嫩、以色列和伊朗。瑞士、荷兰、克罗地亚、捷克、斯洛文尼亚、罗马尼亚、拉脱维亚等国也纷纷呼吁本国公民尽快撤离黎巴嫩等地。

此外，多个欧洲航空公司宣布取消往返贝鲁特等地的航班。法国航空公司和波兰航空公司先后宣布，暂时取消往返贝鲁特的航班。罗马尼亚航空公司宣布取消本国与以色列特拉维夫、约旦首都安曼和贝鲁特之间的航班。

自去年10月7日新一轮巴以冲突爆发以来，黎巴嫩真主党不时向以色列北部及以色列控制的戈兰高地发动袭击，以军则空袭和炮击黎南部目标进行报复。以色列军方今年6月18日在声明中说，为应对以黎边境紧张局势，对黎巴嫩发动进攻的作战计划已获批准。7月30日，以色列空袭贝鲁特南郊真主党一处目标，造成黎巴嫩真主党高级军事指挥官福阿德·舒库尔身亡。黎真主党领导人纳斯鲁拉8月6日说，将对以色列的暗杀进行“强有力的报复”。

(责编：艾雯、崔越)

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