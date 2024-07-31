新华社北京7月30日电 外交部发言人华春莹30日宣布：2024年中非合作论坛峰会将于9月4日至6日在北京举行。本次峰会主题为“携手推进现代化，共筑高水平中非命运共同体”。中非合作论坛非方成员领导人将应邀与会，有关非洲地区组织和国际组织代表将出席峰会有关活动。

新华社北京7月30日电 （记者马卓言、刘杨）2024年中非合作论坛峰会将于9月4日至6日在北京举行。外交部发言人林剑30日在例行记者会上介绍了峰会有关安排。

林剑表示，今年论坛会议是中非合作论坛第四次以峰会形式举办，中非双方将围绕“携手推进现代化，共筑高水平中非命运共同体”这一主题，共叙友情，共商合作，共话未来。

林剑介绍，9月2日和3日分别召开论坛高官会和部长会，为峰会做相关准备。9月4日至6日将举行峰会开幕式、欢迎宴会和文艺演出、平行高级别会议、中非企业家大会、双边会见等系列活动。

“这是继2018年中非合作论坛峰会之后，中非友好大家庭再一次聚首北京。”林剑说，相互尊重、平等相待、共同协商是中非合作论坛的重要特征，中非双方正就包括峰会活动在内的相关筹备工作保持密切沟通协商，继续弘扬中非友好合作精神，把论坛峰会办成加强中非友好团结的又一次盛会。

林剑说：“相信在中非双方共同努力下，2024年中非合作论坛峰会一定能取得圆满成功，开辟中非关系发展新境界，谱写中非命运共同体建设新篇章。”

《 人民日报 》（ 2024年07月31日 03 版）

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