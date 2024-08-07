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第十一届在韩国际中文教育志愿者岗中培训在首尔举办

2024年08月07日10:28 | 来源：人民网-国际频道
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人民网首尔8月6日电 （记者莽九晨）8月5日至6日，由中国教育部中外语言交流合作中心主办、北京外国语大学与韩国外国语大学孔子学院联合承办的第十一届在韩国际中文教育志愿者岗中培训在首尔举办。韩国外国语大学副校长金玟妌、中国教育部中外语言交流合作中心副主任静炜、韩国教育部国立国际教育院国际交流协力部部长宋达庸、北京外国语大学副校长赵刚等在5日的开班仪式上致辞。

8月5日，第十一届在韩国际中文教育志愿者岗中培训举行开班仪式。图为活动现场合影。 教育部中外语言交流合作中心供图

8月5日，第十一届在韩国际中文教育志愿者岗中培训举行开班仪式。图为活动现场合影。教育部中外语言交流合作中心供图

金玟妌表示，韩国外国语大学孔子学院深度参与在韩国际中文教育志愿者项目，已连续十一年承办教师岗中培训。她对志愿者教师们的无私奉献与辛勤付出表示高度赞赏，并感谢他们在韩国各地致力于汉语教学、推动韩国中文教育不断向前发展。

静炜在致辞中表示，国际中文教育志愿者项目实施20周年来，项目取得长足发展，志愿者教师们为推动海外中文教育、增进中外两国青少年之间的了解和互信贡献了重要力量。她向志愿者教师提出三点希望：一是保持热情，在岗位上精耕细作行稳致远；二是珍重友谊，成为中韩人文交流的友好使者；三是把握机遇，在时代浪潮中缔造美好未来。

此次培训为期两天，共有172名国际中文教育志愿者教师参加。韩国延世大学教授金铉哲、韩国外国语大学教授张恩荣、北京外国语大学教授季薇等多位专家学者进行了主题讲座，内容涵盖学术研究、语法教学、社会文化、安全常识等，为志愿者教师提供了多方面的帮助和启发。

北京外国语大学与韩国外国语大学孔子学院于2012年首次承办在韩国际中文教育志愿者岗中培训项目，至今开办第十一届，累计参训学员达3300余人次。

(责编：于洋、杨牧)

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