8月5日，在中老铁路万象站，中老铁路首批14名老挝籍火车司机获颁驾驶资格证书。新华社发（凯乔 摄）

新华社万象8月6日电（记者马淮钊 赵旭）中老铁路机车驾驶证颁发暨独立乘务首发仪式5日在中老铁路万象站举行，中老铁路火车首次实现由老挝籍火车司机独立值乘。

老挝副总理兼外长沙伦赛、公共工程与运输部副部长赛宋坎等老方政要，负责中老铁路老挝段运营的老中铁路有限公司总经理刘宏等出席当天的仪式。赛宋坎代表老挝公共工程与运输部向首批14名老挝籍火车司机颁发驾驶资格证书。随后，沙伦赛下达发车指令，由老挝籍火车司机独立驾驶满载货物的列车驶出万象站，向中国昆明进发。

8月5日，由老挝籍火车司机独立驾驶的满载货物的列车驶出中老铁路万象站。新华社发（凯乔 摄）

赛宋坎表示，老挝籍火车司机独立值乘是老挝交通发展史上的重大事件，希望这些火车司机时刻牢记安全第一，确保客货运列车安全准点到达目的地，为老挝铁路事业发展作出新的更大贡献。

刘宏说，下一步老中铁路有限公司将充分利用中国铁路高校及老挝铁道职业技术学院等教学资源，打造一支爱岗敬业、业务精湛的老挝铁路人才队伍，推动中老铁路高质量、可持续发展。

8月5日，由老挝籍火车司机独立驾驶的满载货物的列车驶出万象站，向中国昆明进发（无人机照片）。新华社发（杨永全 摄）

据悉，老中铁路有限公司在2020年6月招收了第一批老挝籍火车司机学员，经过理论学习、实操培训和岗位锻炼等程序，于2022年6月选拔出66名老挝籍副司机，与中国籍火车司机共同值乘。2023年底，该公司选拔出14名值乘里程超过10万公里的副司机。他们经过8个月理论和实操提升集训后全数通过相关资格考试，成为中老铁路首批实现独立值乘的老挝籍火车司机。

8月5日，由老挝籍火车司机独立驾驶的满载货物的列车驶出万象站，向中国昆明进发（无人机照片）。新华社发（杨永全 摄）

8月5日，在中老铁路万象站，中老铁路首批14名老挝籍火车司机进行宣誓。新华社发（凯乔 摄）

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