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新华时评丨让世界读懂全面深化改革

2024年08月07日09:02 | 来源：新华网
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新华社北京8月6日电 题：让世界读懂全面深化改革

新华社记者余贤红

6日，中央党史和文献研究院国家高端智库和新华社国家高端智库共同发布智库报告《以全面深化改革推进中国式现代化的重大成就和世界贡献》。这一报告为世界各国受众深入了解中国全面深化改革进程提供权威解读，为读懂中国打开一扇窗。

改革开放，是当代中国最显著的特征、最壮丽的气象。全面深化改革推进中国式现代化，不仅深刻改变中国，也造福世界。面对纷繁复杂的国际国内形势，面对新一轮科技革命和产业变革，面对人民群众新期待，中国共产党坚定不移把改革推向前进。

进一步全面深化改革在总结历史经验中向前推进。党的二十届三中全会总结和运用改革开放以来特别是新时代全面深化改革的宝贵经验，强调进一步全面深化改革要贯彻坚持党的全面领导、坚持以人民为中心、坚持守正创新、坚持以制度建设为主线、坚持全面依法治国、坚持系统观念等原则。成绩来之不易，经验弥足珍贵。这些经验是中国改革开放成功的“密码”，也是确保进一步全面深化改革行稳致远的关键。

开放是中国式现代化的鲜明标识。从稳步扩大制度型开放，到深化外贸体制改革；从深化外商投资和对外投资管理体制改革，到优化区域开放布局……党的二十届三中全会作出的一系列部署，展现了新时代中国与世界合作共赢、共同发展的坚定决心。新征程上，中国坚持对外开放基本国策，坚持以开放促改革，依托超大规模市场优势，在扩大国际合作中提升开放能力，建设更高水平开放型经济新体制，将为世界经济发展作出更多贡献。中国积极参与引领全球治理体系改革和建设的努力，也将推动全球治理体系朝着更加公正合理的方向发展，不断开拓人类文明新形态。

中国式现代化的出发点和落脚点是让14亿多中国人民过上更加美好的生活。对世界来说，这意味着更加广阔的市场和前所未有的合作机遇，为世界现代化注入强大动力。展望未来，一个不断走向现代化的中国，必将为世界提供更多机遇，为国际合作注入更强动力，为全人类进步作出更大贡献。

(责编：艾雯、崔越)

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