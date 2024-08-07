人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

“网暴”副总统哈里斯　美国一男子出庭受审

2024年08月07日08:53 | 来源：新华网
小字号

新华社北京8月6日电 美国一名男子因涉嫌在网络上“暴力威胁”副总统卡玛拉·哈里斯被起诉。5日，这名男子在弗吉尼亚州西区联邦地区法院首次出庭受审。

这是8月1日在美国马里兰州拍摄的美国副总统哈里斯。新华社记者胡友松摄

这是8月1日在美国马里兰州拍摄的美国副总统哈里斯。新华社记者胡友松摄

美联社6日援引弗吉尼亚州西区检察官办公室消息报道，弗兰克·卢西奥·卡里洛现年66岁，家住温切斯特。本月2日，弗吉尼亚州西区联邦地区法院以“威胁副总统”为名对卡里洛提起联邦刑事诉讼。

根据法庭文件，卡里洛上月27日、即哈里斯开启竞选造势活动后数天，在社交媒体发布一系列针对哈里斯的“恐吓”言论。其中一条帖文写道，哈里斯“要被火活活烧死。如果没人这样做，我会亲自动手”。

卡里洛还在社交媒体发布了攻击总统约瑟夫·拜登和联邦调查局局长克里斯托弗·雷的言论。

法庭文件显示，联邦调查局特工2日搜查卡里洛住所时，缴获一支步枪和一把手枪。

2024年美国总统选举将于11月初举行。哈里斯5日正式获得民主党总统候选人提名，将与共和党总统候选人、前总统唐纳德·特朗普对决。特朗普7月在一次竞选集会中遭“未遂刺杀”，右耳受伤。枪手作案动机仍未查明。（孙硕）

(责编：艾雯、崔越)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部