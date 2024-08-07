新华社北京8月6日电 美国一名男子因涉嫌在网络上“暴力威胁”副总统卡玛拉·哈里斯被起诉。5日，这名男子在弗吉尼亚州西区联邦地区法院首次出庭受审。

这是8月1日在美国马里兰州拍摄的美国副总统哈里斯。新华社记者胡友松摄

美联社6日援引弗吉尼亚州西区检察官办公室消息报道，弗兰克·卢西奥·卡里洛现年66岁，家住温切斯特。本月2日，弗吉尼亚州西区联邦地区法院以“威胁副总统”为名对卡里洛提起联邦刑事诉讼。

根据法庭文件，卡里洛上月27日、即哈里斯开启竞选造势活动后数天，在社交媒体发布一系列针对哈里斯的“恐吓”言论。其中一条帖文写道，哈里斯“要被火活活烧死。如果没人这样做，我会亲自动手”。

卡里洛还在社交媒体发布了攻击总统约瑟夫·拜登和联邦调查局局长克里斯托弗·雷的言论。

法庭文件显示，联邦调查局特工2日搜查卡里洛住所时，缴获一支步枪和一把手枪。

2024年美国总统选举将于11月初举行。哈里斯5日正式获得民主党总统候选人提名，将与共和党总统候选人、前总统唐纳德·特朗普对决。特朗普7月在一次竞选集会中遭“未遂刺杀”，右耳受伤。枪手作案动机仍未查明。（孙硕）

(责编：艾雯、崔越)