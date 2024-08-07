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调查显示四分之一德国人因极端高温出现健康问题

2024年08月07日08:52 | 来源：新华网
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新华社柏林8月6日电（记者杜哲宇 褚怡）德国DAK医疗保险公司的一份最新调查报告显示，每四个德国人中就有一人因极端高温而出现健康问题，而在60岁以上人群中，这一比例接近三分之一。

这份涵盖1006名德国成年人的调查报告显示，因极端高温而出现健康问题的受访者中，76%的人表示感到身体疲惫，66%的人出现循环系统问题，59%的人存在睡眠障碍。60岁以上人群健康受极端高温影响的比例约为32%，比去年明显上升。

89%的受访者认为手工业和建筑业等重体力劳动岗位受热浪影响尤为严重，80%的受访者认为养老院和护理机构容易受到影响。针对未来热浪和极端天气可能还会增加，61%的受访者表示非常甚至极其担心，18至29岁之间的年轻人尤其担心这种趋势。

DAK医疗保险公司首席执行官安德烈亚斯·施托姆表示，高温季节才刚开始就已经有很多人出现了健康问题，这令人警醒。必须在整个德国范围内进一步扩大和发展保护计划，更好地防暑降温，尤其是针对儿童、病人和老人。工作场所的防暑降温也很重要。

(责编：艾雯、崔越)

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