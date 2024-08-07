新华社北京8月6日电 外交部发言人6日就孟加拉国局势答记者问。

有记者问：据报道，孟加拉国总理谢赫·哈西娜辞职，中方对此有何评论？

发言人说，中方正密切关注孟加拉国局势。作为友好近邻和全面战略合作伙伴，中方真诚希望孟加拉国早日恢复社会稳定。

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