人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

黎巴嫩真主党无人机袭击以色列北部致数人受伤

2024年08月07日08:39 | 来源：新华网
小字号

8月6日，在以色列纳哈里亚，警方在无人机袭击现场开展工作。新华社/基尼图片社

8月6日，在以色列纳哈里亚，警方在无人机袭击现场开展工作。新华社/基尼图片社

新华社耶路撒冷/贝鲁特8月6日电（记者王卓伦 谢昊）以色列国防军6日发表声明说，多架无人机当天从黎巴嫩射向以色列，造成以色列边境城市纳哈里亚数名平民受伤。

8月6日，在以色列纳哈里亚，警方在无人机袭击现场开展工作。新华社/基尼图片社

8月6日，在以色列纳哈里亚，警方在无人机袭击现场开展工作。新华社/基尼图片社

新华社记者手机安装的预警系统显示，以色列北部纳哈里亚、阿卡、哈尼塔等多个城镇短时间内频繁拉响防空警报。以军声明说，初步调查显示，其中一架无人机未能被拦截，击中纳哈里亚南部的公路。

8月6日，在以色列纳哈里亚，警方在无人机袭击现场开展工作。新华社/基尼图片社

8月6日，在以色列纳哈里亚，警方在无人机袭击现场开展工作。新华社/基尼图片社

另据黎巴嫩真主党旗下灯塔电视台报道，真主党6日用无人机空袭阿卡北部军营，造成人员伤亡。真主党表示，此次空袭是为支持加沙地带的巴勒斯坦人，并对以色列此前袭击黎巴嫩埃巴村做出回应。

8月6日，在以色列纳哈里亚，警方在无人机袭击现场开展工作。新华社/基尼图片社

8月6日，在以色列纳哈里亚，警方在无人机袭击现场开展工作。新华社/基尼图片社

以军6日早些时候发表的另一份声明说，以军空袭了黎南部奈拜提耶地区和希亚姆地区的真主党军事设施。

黎巴嫩军方消息人士告诉新华社记者，一架以色列无人机6日空袭黎南部两个村庄，造成至少5人死亡、4人受伤。

8月6日，在以色列纳哈里亚，警方在无人机袭击现场开展工作。新华社/基尼图片社

8月6日，在以色列纳哈里亚，警方在无人机袭击现场开展工作。新华社/基尼图片社

自去年10月7日新一轮巴以冲突爆发以来，黎巴嫩真主党不时袭击以色列北部及以色列控制的戈兰高地，以军则空袭和炮击黎南部目标进行报复。双方在黎以边境的冲突持续至今，黎南部和以北部边境地区的大量居民已撤离。

(责编：艾雯、崔越)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部