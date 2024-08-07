8月6日，在以色列纳哈里亚，警方在无人机袭击现场开展工作。新华社/基尼图片社

新华社耶路撒冷/贝鲁特8月6日电（记者王卓伦 谢昊）以色列国防军6日发表声明说，多架无人机当天从黎巴嫩射向以色列，造成以色列边境城市纳哈里亚数名平民受伤。

8月6日，在以色列纳哈里亚，警方在无人机袭击现场开展工作。新华社/基尼图片社

新华社记者手机安装的预警系统显示，以色列北部纳哈里亚、阿卡、哈尼塔等多个城镇短时间内频繁拉响防空警报。以军声明说，初步调查显示，其中一架无人机未能被拦截，击中纳哈里亚南部的公路。

8月6日，在以色列纳哈里亚，警方在无人机袭击现场开展工作。新华社/基尼图片社

另据黎巴嫩真主党旗下灯塔电视台报道，真主党6日用无人机空袭阿卡北部军营，造成人员伤亡。真主党表示，此次空袭是为支持加沙地带的巴勒斯坦人，并对以色列此前袭击黎巴嫩埃巴村做出回应。

8月6日，在以色列纳哈里亚，警方在无人机袭击现场开展工作。新华社/基尼图片社

以军6日早些时候发表的另一份声明说，以军空袭了黎南部奈拜提耶地区和希亚姆地区的真主党军事设施。

黎巴嫩军方消息人士告诉新华社记者，一架以色列无人机6日空袭黎南部两个村庄，造成至少5人死亡、4人受伤。

8月6日，在以色列纳哈里亚，警方在无人机袭击现场开展工作。新华社/基尼图片社

自去年10月7日新一轮巴以冲突爆发以来，黎巴嫩真主党不时袭击以色列北部及以色列控制的戈兰高地，以军则空袭和炮击黎南部目标进行报复。双方在黎以边境的冲突持续至今，黎南部和以北部边境地区的大量居民已撤离。

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