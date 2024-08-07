新华社北京8月6日电 8月6日，中共中央政治局委员、外交部长王毅应约同约旦副首相兼外交与侨务大臣萨法迪通电话，重点就中东局势交换意见。

萨法迪表示，哈马斯领导人哈尼亚遭到暗杀，中东紧张局势进一步升级，局势非常危险。约旦认为，冲突升级不会使任何一方受益，只会造成多输。国际社会应立即行动起来，避免冲突升级，制止违反国际法的行为，尽快在加沙实现停火并最终通过“两国方案”实现巴勒斯坦独立建国。中方在巴以冲突问题上始终秉持客观公正立场，约旦愿同中方保持沟通，期待并相信中方将为推动停火止战发挥更重要作用。

王毅表示，中方坚决反对、强烈谴责暗杀行径，这违反国际关系基本准则，侵犯伊朗的主权，破坏加沙停火谈判进程，导致地区局势进一步升级。避免局势恶化升级的关键在于尽快实现加沙全面永久停火，国际社会应就此发出更加一致声音，形成合力。中方赞赏约旦一直以来为解决巴以冲突、实现中东和平发挥的重要作用，愿同约旦保持沟通协调，共同推动有关方面从和平大局出发，不再采取使局势升级的行动，尽快恢复停火谈判。中方将继续坚定同阿拉伯国家站在一起，支持一切有利于加沙实现永久全面停火努力，避免冲突对抗进一步升级，推动中东局势尽快缓和。

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