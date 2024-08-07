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黎巴嫩真主党称将对以色列暗杀行为进行“强有力的报复”

2024年08月07日08:35 | 来源：新华网
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8月6日，在黎巴嫩首都贝鲁特，真主党支持者在纪念真主党高级军事指挥官福阿德·舒库尔的活动上呼喊口号。新华社发（比拉尔·贾维希摄）

8月6日，在黎巴嫩首都贝鲁特，真主党支持者在纪念真主党高级军事指挥官福阿德·舒库尔的活动上呼喊口号。新华社发（比拉尔·贾维希摄）

新华社贝鲁特8月6日电（记者谢昊）黎巴嫩真主党领导人纳斯鲁拉6日表示，将对以色列暗杀真主党高级军事指挥官福阿德·舒库尔的行为进行“强有力的报复”。

据黎巴嫩真主党旗下灯塔电视台报道，纳斯鲁拉当天在纪念舒库尔的活动上发表电视讲话说，对暗杀舒库尔行为进行报复“不可避免地即将到来”，它将是“有影响力和强有力的”。报复行动可以与伊朗和也门的其他抵抗力量合作，也可以单独进行。他在讲话中还威胁袭击以色列北部的工厂。

8月6日，在黎巴嫩首都贝鲁特，真主党领导人纳斯鲁拉在纪念真主党高级军事指挥官福阿德·舒库尔的活动上发表电视讲话。新华社发（比拉尔·贾维希摄）

8月6日，在黎巴嫩首都贝鲁特，真主党领导人纳斯鲁拉在纪念真主党高级军事指挥官福阿德·舒库尔的活动上发表电视讲话。新华社发（比拉尔·贾维希摄）

7月30日，以色列空袭黎首都贝鲁特南郊真主党一处目标，造成舒库尔和5名平民死亡，另有74人受伤。8月1日，纳斯鲁拉在舒库尔的葬礼上誓言进行报复。

自去年10月7日新一轮巴以冲突爆发以来，黎巴嫩真主党不时向以色列北部及以色列控制的戈兰高地发动袭击，以军则空袭和炮击黎南部目标进行报复。双方在黎以边境的冲突持续至今，黎南部和以北部边境地区的大量居民已撤离。

(责编：艾雯、崔越)

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