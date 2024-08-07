新华社联合国8月6日电（记者潘云召）中国常驻联合国副代表戴兵6日在联合国安理会苏丹人道问题公开会上发言时表示，面对苏丹前所未有的人道挑战，国际社会应持续加大关注和投入，及时兑现援助承诺，切实帮助苏丹缓解当前人道危机。

戴兵说，中方对联合国相关报告中提及的苏丹人道主义形势特别是突出的粮食危机表示严重关切。国际社会不仅要切实帮助苏丹缓解当前人道危机，发展伙伴还应在民生保障、经济发展等方面加大向苏丹提供支持，帮助苏丹提升能力，稳定经济形势，努力减缓冲突对经济和民生的冲击。

戴兵指出，全力应对严峻人道危机是当务之急，保障人道准入，使粮食、水等援助物资快速送达到每个有需要的苏丹人民手中至关重要。中方支持联合国人道机构为此继续加大努力，欢迎苏丹政府开放多个人道过境点和机场、配合人道救援，支持苏丹政府继续同联合国方面开展合作。国际人道行动要同苏丹当局加强协调，切实遵守人道、中立、公正和独立原则，避免人道行动政治化。讨论人道援助和准入问题，要真正致力于拯救生命，不应将人道援助和粮食安全作为施压、制裁的工具。

戴兵表示，尽快推动苏丹冲突方重回对话谈判、实现停火是缓解人道危机的根本途径。中方呼吁冲突方遵守国际人道法义务，最大限度避免伤及平民，全力保护农田、水利等农业基础设施，并尽可能推动恢复农业生产。当前，诸多国际调停方都在积极开展斡旋行动。中方支持联合国方面继续同各方保持接触，推动各调停方加大统筹协调、形成斡旋合力推动苏丹问题早日政治解决。中方愿同国际社会一道，为缓解苏丹人道危机、平息战火、实现持久和平继续作出积极努力。

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