人民网曼谷8月6日电 （记者孙广勇）8月2日—5日，泰国职业教育委员会（以下简称“职教委”）与泰国孔敬大学孔子学院在曼谷联合举办为期4天的2024泰国职业院校学生赴华行前汉语培训。来自呵叻府北冲技术学院、春武里府职业学院等8所职业院校的62名学生参加了培训。

培训开幕式上，泰国职业教育委员会能力发展与职业教育办公室主任蒂蒂玛在致辞中表示，感谢泰国孔敬大学孔子学院对培训的重视，组织中泰方骨干教师组成的培训团队前来授课。她指出，此次联合举办的职业院校学生赴华行前汉语培训意义重大，有助于学生通过短期密集强化培训，快速学习基础汉语知识，初步了解中国文化，为赴华学习奠定良好基础。

泰国孔敬大学孔子学院泰方院长乌泰婉致辞回顾孔子学院与职业教育委员会的合作之路，感谢职教委对孔子学院的信任，希望受训学员通过集训掌握赴华学习和生活的日常用语。

根据受训学员的汉语水平和即将赴华学习的具体情况，泰国孔敬大学孔子学院教师针对零起点班和初级班进行了“自我介绍”“问路”“买东西”等主题模块的情景化任务式教学，助力学生即将开启的中国生活，并在课余带领学生进行中国文化体验活动。受训学生纷纷表示培训很有收获，已经基本掌握了赴中国学习生活的基础语言。

泰国职业院校学生汉语培训是泰国职教委与孔敬大学孔子学院合作多年的项目，受训学员已超千人，其中优秀学员还被选派至重庆、天津、湖北等多个城市的职业院校交流学习，行前汉语培训提升了他们的汉语交流、专业实践和就业能力。

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