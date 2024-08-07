新华社北京8月6日电 8月6日，中共中央政治局委员、外交部长王毅应约同埃及外交和移民部长阿卜杜勒阿提通电话。

王毅表示，在习近平主席和塞西总统的战略引领下，中埃全面战略伙伴关系实现跨越发展，处于历史最好时期。埃及在中国外交全局中占有重要位置。今年5月塞西总统对华国事访问十分成功，两国元首为双边关系发展擘画了宏伟蓝图。双方要以此为契机，全面落实两国元首达成的重要共识，推动构建面向新时代的中埃命运共同体。

阿卜杜勒阿提说，今年是两国建立全面战略伙伴关系10周年，双方各领域合作呈现良好态势。埃方愿同中方共同落实好两国元首重要共识，密切高层互访，推动双边关系迈向更高水平，展现更广阔前景，为两国人民带来更多福祉。

双方重点就中东局势交换了意见。王毅表示，哈马斯政治局主席哈尼亚在德黑兰遇刺身亡将地区局势推向更加危险的境地，这种暗杀行径违反联合国宪章基本原则，侵犯伊朗的主权和尊严，严重破坏各方促和努力，使加沙停火更加遥遥无期。我们对此坚决反对，予以强烈谴责。

王毅指出，在加沙冲突问题上不能搞双重标准。中方在巴勒斯坦问题上立场是一贯、明确的。中方将同阿拉伯国家加强团结，同各方共同努力，避免局势升级恶化。

阿卜杜勒阿提表示，埃方高度赞赏中方为中东和平发挥的重要作用，感谢中方推动巴勒斯坦内部和解，希望同中方保持密切配合，防止局势进一步升级。

《 人民日报 》（ 2024年08月07日 03 版）

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