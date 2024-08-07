人民日报和厄立特里亚媒体开展“新时代中非合作”联合采访。

赫诺克·吉尔梅摄

中厄媒体联合采访第十七批中国援厄医疗队和奥罗特医院医生。

本报记者 崔 琦摄

本报阿斯马拉8月6日电 （记者沈小晓、万宇）8月5日，人民日报和厄立特里亚媒体“新时代中非合作”联合采访在厄立特里亚首都阿斯马拉举行。这是中厄两国媒体首次在厄开展“新时代中非合作”联合采访。

联合采访期间，人民日报和厄立特里亚《形象报》记者前往奥罗特医院，采访第十七批中国援厄立特里亚医疗队。奥罗特医院是中国向厄立特里亚援建的第一个成套项目，2003年竣工投入使用后成为该国最大的综合性医院。

中国援厄医疗队由河南省选派，自1997年以来，已累计向厄派遣医疗队员300余人次，分别来自脊柱外科、骨科、麻醉科、神经外科、影像科等科室。医疗队与当地医生共同努力，开展了大量的诊治、培训、传染病防控等工作，成为承载中国人民友好情谊的一张亮丽名片。

本次联合采访旨在进一步促进中厄媒体交流合作，展现两国务实合作的丰硕成果，共同讲好新时代中厄、中非合作故事。

《 人民日报 》（ 2024年08月07日 03 版）

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