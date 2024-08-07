陈道江

面对百年未有之大变局，世界各国乘坐在一条命运与共的大船上。2013年，习近平主席郑重提出构建人类命运共同体理念，指明了人类社会共同发展、长治久安、文明互鉴的正确方向。构建人类命运共同体从中国倡议扩大为国际共识，从美好愿景转化为丰富实践，从理念主张发展为科学体系，成为引领时代前进的光辉旗帜。

牙买加是英语加勒比地区最早同中国建立外交关系的国家之一。建交50多年来，中牙关系始终保持良好发展势头，双方政治互信深化，务实合作成果丰硕，人民友谊日益加深。双方始终在涉及彼此核心利益和重大关切的问题上相互理解、相互支持，为发展中国家之间友好交往树立了典范。

牙买加是中国在加勒比地区的重要经贸合作伙伴。当前双边经贸合作加速发展，高质量共建“一带一路”不断取得新成果。中国企业在牙买加累计投资超过21亿美元，创造直接就业岗位4万个。西部儿童医院、南部沿海路等助益国计民生的标志性项目有序推进。

今年以来，我有幸亲历了中牙关系多个重要时刻和精彩瞬间。中方承建的南部沿海路升级改造项目顺利通车，牙买加总理霍尔尼斯盛赞这是一条“交通走廊、经济走廊、旅游走廊”，将为当地增加大量就业机会并促进经济社会发展。“中牙友好之家”和“中牙友谊奖”重要品牌落地生根，书写中牙民间友好的新佳话。我与牙买加教育和青年部国务部长共同为首个“中牙友好之家”揭牌。中牙体育教练合作项目全面重启，百余名牙买加健儿将抵华受训。双多边短期培训班接连开展，今年已有80余名牙买加各界人士赴华参训。一件件好事、实事谱就两国合作新乐章，奏响了携手构建新时代中牙命运共同体的时代强音。

今年是中华人民共和国成立75周年，中国正以高质量发展全面推进中国式现代化，必将为世界发展带来新的更大机遇。牙买加也踏上了“重燃伟大国家”新征程。中牙两国人民梦想交相辉映、命运紧密相连。我们愿同牙方携手并肩、精诚合作，积极推动中牙战略伙伴关系进一步走深走实，助力双方高质量共建“一带一路”再添硕果，更好造福两国人民，在国际舞台共同捍卫发展中国家正当权益，倡导平等有序的世界多极化和普惠包容的经济全球化，为构建人类命运共同体汇聚力量，为维护世界和平、促进人类进步作出新的更大贡献。

（作者为中国驻牙买加大使）

《 人民日报 》（ 2024年08月07日 03 版）

(责编：卫嘉、白宇)