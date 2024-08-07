本报记者 刘 赫 沈小晓 陈效卫

近年来，全球智慧农业加速发展。智慧农业通过发展数字化、网络化、智能化农业装备，应用物联网、大数据、空间信息、人工智能、区块链等技术，让农业生产更加便捷、管理更加高效。德国、埃及和澳大利亚等国通过制定数字农业规划、研发智能农机设备、建立农场信息平台等措施，不断推进农业向数字化、智能化方向转型，促进农业可持续发展。

德国——

推广数字农业试点经验和技术成果

普罗斯维茨城堡酒庄位于德国易北河畔，该地区有着悠久的葡萄酒生产历史。记者走进酒庄时，工作人员正在莱比锡大学数字农业和网络管理实验室专家的指导下，将传感器固定于葡萄架旁。该装置不仅可实时监测土壤状况、风向风速、空气温度和湿度，还可测量葡萄的光照量和树叶的表面温度。酒庄配备了内置多光谱相机的无人机，对葡萄园进行定期巡检，帮助农民实时分析、预测作物生长情况，实现智能栽培和科学灌溉。

德国农业用地约占国土面积的一半。近年来，德国将发展智慧农业列为优先事项。德国政府专门制定了“农业数字政策”未来计划，并于2021年发布《德国耕地战略2035》，主要包括扩大移动网络覆盖面、建立新技术测试点、实现全国范围内定位系统实时动态覆盖、农民可获取农业公共数据等。此外，德国政府还投入2500万欧元进行智慧农村建设，建立“数字生态系统”联合平台和知识转移平台，面向全国推广数字农业试点经验和技术成果。

德国联邦食品和农业部开展了14个数字农业试点项目，计划到2025年为这些试点项目提供总计约7000万欧元资助，以促进农业向数字化转型。这14个数字农业试点项目包含61个子项目，包括5G技术在农业领域应用、数字技术在农业机械领域应用、通过实时数据分析减少化肥和农药使用等。莱比锡大学数字农业和网络管理实验室就是这14个数字农业试点项目之一。

发展智慧农业，离不开农机设备的智能化。知名农机制造商凯斯纽荷兰近期在德国上市一款新型联合收割机，搭载数字自动化控制系统，动力达775马力，每秒卸粮210公斤，在提升作业效率的同时，可有效降低能耗水平和粮食损耗。在农业传感器、遥感卫星等智慧农业技术支持下，德国的大型农业机械大多由卫星定位系统控制，根据云端指令开展自动精准作业，误差可控制在几厘米以内。

智能决策也是数字农业的重要议题之一。借助大数据、人工智能等技术，柏林一家名为“365农场网”的初创企业开发出一套智能决策系统，为小型农场主提供包括种植、饲养和经营在内的精准农业解决方案。

德国联邦外贸与投资署在2023/2024年《德国数字化农业》报告中指出，联邦和州政府的一系列发展项目有力提高了德国农业的数字化、智能化水平，为应对粮食不安全、减少资源浪费、提高农民收入作出了贡献，提高了德国农业的整体竞争力。

埃及——

智能灌溉系统降低农业用水量

36岁的伊萨居住在埃及明亚省，拥有约8000平方米的农场。过去，她需要雇用至少2名工人负责灌溉。现在，她只需定期查看手机应用程序里的提示，就可实时掌握土壤水分和天气情况，决定何时灌溉、灌溉多久等。“自从使用该应用程序后，我的农场用水量减少了20%，人力成本也下降了近1/3。”她说。

埃及2020年开始面向部分农户推广使用湿度传感器系统。该系统需要在土壤中安装传感器以检测土壤湿度，然后用卫星信号将数据传输到农民的移动应用程序上，帮助农民制定科学合理的灌溉方案。埃及水资源与灌溉部发言人穆罕默德·加尼姆表示，该系统是埃及推动灌溉现代化的国家战略之一，目的是减少埃及农业用水量、降低生产成本并提高农业生产率。

农业产值占埃及国内生产总值的18%。埃及“2030愿景”提出，重点发展智慧农业、推动农业数字化转型、促进农业技术创新和研究。

2023/2024财年，埃及政府计划向农业部门投资1166亿埃镑（1元人民币约合6.87埃镑），重点开发现代化智能灌溉系统、开展技术培训、推广智慧农业设备。埃及农业部门还开发了帮助农民识别和防治害虫的移动应用程序，帮助农民制定合理的施肥计划。埃及政府希望大力发展智慧农业，将单位面积农作物产量提高5%至10%。

“气候变化加剧水资源短缺和粮食不安全，埃及农业部门迅速应对挑战，通过实施更科学高效的灌溉方式，将数字和人工智能技术引入田间地头，提高埃及农业生产率和粮食安全水平。”埃及农业专家谢里夫·法耶兹说。

澳大利亚——

数字技术提高农场运营效率

位于澳大利亚新南威尔士州的科比智能农场面积达2800公顷，主要养殖牛、羊，并种植各种谷物。农场经营者通过安装数百个传感装置，可有效监测土壤肥力、空气温度、饲料分配、畜牧生产、牲畜健康等。这些数据被整合传送至“智能农场信息平台”，每5分钟即可绘出一张实况数字地图。农场还安装了大量感应摄像头，以便观察机械故障、农场安全状况等。

澳大利亚政府重视发展智慧农业，加快农业物联网基础设施建设。例如，在葡萄酒重要产区维多利亚州的休米斯智慧葡萄园，物联网系统可有效监测土壤水分、温度、气象因子、空气环境等，对葡萄的浇灌、喷雾、防病虫害等进行智能控制。

澳大利亚在农业生产过程中还广泛使用无人机和机器人等。无人机通过全球定位和遥感技术，针对不同地形、土质、植株高效开展植保、施肥、测量等农业活动。如昆士兰州是澳大利亚主要红薯产区，该州许多大中型农场都铺设了滴灌带，并采用无人机喷洒农药等实现了高效作业。

近年来，澳大利亚还不断创新农业技术。如建立可节省城市空间的垂直农场、可有效减少温室大棚内能量消耗的智能温室，以及集物联网、大数据分析、人工智能等多种先进技术为一体的全球数字农场等，推动智慧农业加快发展。

“技术创新是农业的未来，发展智慧农业可改变农业生产方式，提高农业生产率，对农业和人类的可持续发展都有重要意义。”悉尼大学机器人与智能系统教授萨拉赫·苏卡里说。

《 人民日报 》（ 2024年08月07日 15 版）

(责编：卫嘉、白宇)