人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

交流，让我们的心走得更近（我和中国的故事）

（法国）玛丽—弗朗斯瓦·布尔吉永
2024年08月07日06:39 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　布尔吉永女士（前排左四）在江西省萍乡市宣风镇中学和孩子们一起演唱《两只老虎》后合影。
　　黄申萍摄

　　从2014年第一次到中国算起，10年来我已经到访中国8次。我去过北京、上海、无锡、常州、洛阳等城市，也到访过江西革命老区，充分感受到中国日新月异的变化和中国人民的热情友好，也深入体验了中国的饮食文化和中医文化。

　　我曾和中国的护士们共同度过了一个热闹的护士节。几年前，我带领法国枫丹白露地区蒙特罗医院专家代表团访华，在江苏常州市金坛第一人民医院访问时，恰逢国际护士节，金坛第一人民医院诚挚邀请我为该院的优秀护士颁奖，我们兴高采烈地围在一起，像过年一样热闹。当天晚上，我品尝了正宗的中餐。我非常喜欢东坡肉、银鱼、水芹烧香干等佳肴，而江苏的黄酒虽然喝起来津甜可口，但后劲十足，我喝了两大杯后感觉晕头转向，用中国话说，已经“找不到北”了。

　　我曾和中国的孩子们深入互动交流。我带领法国保罗—布鲁斯医院代表团赴江西萍乡市进行友好访问时，参加了萍乡市卫生学校的运动会开幕式，数千名学生共同参加运动会的场面令我印象深刻。我们还访问了当地的一所中学，学校里的几十个孩子为我们演唱了法国歌曲《雅克兄弟》，这首歌曲的中文版本就是大家耳熟能详的《两只老虎》。我和孩子们一起演唱了这首童谣，他们热情洋溢的笑脸和纯真的歌声令我记忆犹新。我还认识了一个身患白血病的萍乡孩子，送给他一盒巧克力并为他捐款用于治病。后来听说他已康复，是一名高中生了，我真为他感到高兴！

　　我还体验过中国的针灸按摩。访问中国期间，我接受了中医治疗，缓解了久坐办公室造成的肩颈劳损。不久前，我去参加中国江苏省在巴黎举办的一场推介会，现场体验了中医精湛的针灸疗法。

　　在担任法国枫丹白露地区萨木瓦市副市长期间，我组织多家法国医院的人员赴中国进行友好访问、举办学术讲座。我也多次接待中国代表团来法国参观，交流有关医疗、养老、文旅等方面的经验做法。随着相互了解不断深入，我越来越热爱中国，也喜欢和中国人打交道。我喜欢他们诚恳、热情、善良的个性。

　　由于东西方文化和制度的差异，我身边的很多法国人从没去过中国，也不了解真实的中国。我告诉他们，眼见为实，有机会应该亲自去中国看看。在中国，很多人出门都不带现金，也很少刷卡，移动支付快捷又方便；乘坐高铁从北京到上海，约1200公里的路程半天就能抵达。尤其令我印象深刻的是中国的美丽乡村建设。我在萍乡市访问期间，看到武功山脚下村民崭新的住宅沐浴在初冬的霞光中，伴随着缕缕炊烟，美得像梵高笔下的油画。

　　今年是法中建交60周年，我衷心祝福法中关系越来越好。中国是一个负责任、有担当的东方大国，国际影响力越来越大。我坚信，中国将会越来越繁荣。我已从副市长岗位上退休，但我还继续担任法中经济交流促进会名誉主席，为推动两国经贸、人文合作贡献力量。诚挚欢迎中国朋友们来法国做客，通过更多的交流，我们的心会走得更近。

　　（作者为法中经济交流促进会名誉主席）

　　《 人民日报 》（ 2024年08月07日 15 版）

(责编：卫嘉、白宇)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部