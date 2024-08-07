（法国）玛丽—弗朗斯瓦·布尔吉永

布尔吉永女士（前排左四）在江西省萍乡市宣风镇中学和孩子们一起演唱《两只老虎》后合影。

黄申萍摄

从2014年第一次到中国算起，10年来我已经到访中国8次。我去过北京、上海、无锡、常州、洛阳等城市，也到访过江西革命老区，充分感受到中国日新月异的变化和中国人民的热情友好，也深入体验了中国的饮食文化和中医文化。

我曾和中国的护士们共同度过了一个热闹的护士节。几年前，我带领法国枫丹白露地区蒙特罗医院专家代表团访华，在江苏常州市金坛第一人民医院访问时，恰逢国际护士节，金坛第一人民医院诚挚邀请我为该院的优秀护士颁奖，我们兴高采烈地围在一起，像过年一样热闹。当天晚上，我品尝了正宗的中餐。我非常喜欢东坡肉、银鱼、水芹烧香干等佳肴，而江苏的黄酒虽然喝起来津甜可口，但后劲十足，我喝了两大杯后感觉晕头转向，用中国话说，已经“找不到北”了。

我曾和中国的孩子们深入互动交流。我带领法国保罗—布鲁斯医院代表团赴江西萍乡市进行友好访问时，参加了萍乡市卫生学校的运动会开幕式，数千名学生共同参加运动会的场面令我印象深刻。我们还访问了当地的一所中学，学校里的几十个孩子为我们演唱了法国歌曲《雅克兄弟》，这首歌曲的中文版本就是大家耳熟能详的《两只老虎》。我和孩子们一起演唱了这首童谣，他们热情洋溢的笑脸和纯真的歌声令我记忆犹新。我还认识了一个身患白血病的萍乡孩子，送给他一盒巧克力并为他捐款用于治病。后来听说他已康复，是一名高中生了，我真为他感到高兴！

我还体验过中国的针灸按摩。访问中国期间，我接受了中医治疗，缓解了久坐办公室造成的肩颈劳损。不久前，我去参加中国江苏省在巴黎举办的一场推介会，现场体验了中医精湛的针灸疗法。

在担任法国枫丹白露地区萨木瓦市副市长期间，我组织多家法国医院的人员赴中国进行友好访问、举办学术讲座。我也多次接待中国代表团来法国参观，交流有关医疗、养老、文旅等方面的经验做法。随着相互了解不断深入，我越来越热爱中国，也喜欢和中国人打交道。我喜欢他们诚恳、热情、善良的个性。

由于东西方文化和制度的差异，我身边的很多法国人从没去过中国，也不了解真实的中国。我告诉他们，眼见为实，有机会应该亲自去中国看看。在中国，很多人出门都不带现金，也很少刷卡，移动支付快捷又方便；乘坐高铁从北京到上海，约1200公里的路程半天就能抵达。尤其令我印象深刻的是中国的美丽乡村建设。我在萍乡市访问期间，看到武功山脚下村民崭新的住宅沐浴在初冬的霞光中，伴随着缕缕炊烟，美得像梵高笔下的油画。

今年是法中建交60周年，我衷心祝福法中关系越来越好。中国是一个负责任、有担当的东方大国，国际影响力越来越大。我坚信，中国将会越来越繁荣。我已从副市长岗位上退休，但我还继续担任法中经济交流促进会名誉主席，为推动两国经贸、人文合作贡献力量。诚挚欢迎中国朋友们来法国做客，通过更多的交流，我们的心会走得更近。

（作者为法中经济交流促进会名誉主席）

《 人民日报 》（ 2024年08月07日 15 版）

(责编：卫嘉、白宇)