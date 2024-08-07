本报记者 朱玥颖

日本警察厅近日公布的统计数据显示，2023年日本因诈骗造成的经济损失约为1630亿日元（1元人民币约合20.16日元），比2022年翻了一番。日本警察厅表示，犯罪集团通过社交媒体、电子邮件等实施网络犯罪，造成的社会危害愈发严重。

据报道，日本2023年网络非法资金转移犯罪案件达5528起，约为2022年的5倍，创历史新高。犯罪分子大多通过邮件和短信诱骗受害者泄露个人信息，窃取受害者的银行资料。超过半数的受害者年龄在40岁至60岁之间。此外，通过社交网络平台发送信息、打着恋爱幌子进行金钱诈骗的案例也有所增加。统计显示，今年1月至3月，共认定此类案件603起，涉案总金额60.6亿日元，是2023年同期的近2倍。

冒用名人和知名公司标识进行诈骗的广告，在日本社交媒体不断蔓延泛滥。据日本警察厅公布的数据，2023年日本社交网络投资诈骗案件达2271起，涉案总金额约278亿日元。今年1月至4月，日本社交网络投资诈骗案件达2508起，损失金额约为334亿日元，超过去年全年。据日本《读卖新闻》报道，去年8月，埼玉县的一名受害者因点击虚假广告被骗走1400万日元，网络平台运营商被指未尽到审查广告真实性的责任。今年4月，来自神户市和东京市的4名社交网络投资诈骗受害者向美国元公司在日本的子公司提出2300万日元的赔偿要求，成为首例有关社交平台运营商赔偿责任的集体诉讼。

为应对网络犯罪，日本警察厅网络犯罪对策科要求59家金融机构签订《共同应对网络犯罪协定》，明确金融机构应强化对银行账户安全的管理职责，发现非法汇款时立即向警方通报。日本政府日前召开犯罪对策阁僚会议，要求社交媒体运营商开发筛选系统，配备相关工作人员，加强对广告商的识别，及时删除诈骗广告，并设置相应窗口接受办案机构的调查问询。日本共同社评论认为，这次会议制定的是“旨在保护国民免受诈骗的综合对策”，但该对策并无强制力，是否有实质效果还有待观察。

日本京都产业大学教授田村正博曾在日本警察厅和警察学校等机构任职30多年。他表示，恶意利用电话、社交媒体等实施网络犯罪在日本日益猖獗，犯罪形式更加多样，犯罪过程更加隐蔽，受害范围也在扩大。新型网络犯罪使民众不安情绪增加，但相关部门应对明显滞后，应尽快加强法律体系和制度建设，做到有效应对。

（本报东京8月6日电）

《 人民日报 》（ 2024年08月07日 15 版）

(责编：卫嘉、白宇)