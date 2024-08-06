新华社旧金山8月5日电（记者吴晓凌）位于美国首都华盛顿的哥伦比亚特区联邦地区法院5日裁定，谷歌公司非法垄断在线搜索市场，违反了美国反垄断法。谷歌公司表示将对此裁决提出上诉。

裁决称，法院经过仔细审理后得出结论，谷歌是垄断者，而且一直在采取维持垄断地位的行动。

法官阿米特·梅塔说，谷歌占据近90%的通用搜索市场份额，在手机等移动设备上的搜索市场份额更是达到近95%，它在搜索市场的统治地位就是垄断的证据。谷歌通过在移动设备上设置预装软件等手段来排除其他搜索引擎的竞争，以维持其垄断地位。

美国司法部长梅里克·加兰说，这次判决是一个“历史性的胜利”。美国司法部反垄断部门负责人乔纳森·坎特也表示，这一“具有里程碑意义”的裁决让谷歌承担了责任，也为未来的创新铺平了道路。美国司法部于2020年对谷歌提起反垄断起诉。

谷歌全球事务总裁肯特·沃克当日在一份声明中回应，谷歌公司将就此裁决提出上诉。业界人士认为，后续诉讼将决定谷歌搜索的命运。

美国司法部和谷歌之间另一场反垄断诉讼将于9月开庭，该案将重点关注谷歌是否非法垄断了数字广告业务。

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