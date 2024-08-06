新华社日本广岛8月6日电（记者胡晓格 杨智翔）日本广岛市6日在和平纪念公园举行遭原子弹轰炸79周年纪念仪式。日本各地民众在公园举行集会，抗议日本政府加速军备扩充的做法，呼吁日本政府以实际行动维护地区和平。

上百名民众聚集在原子弹轰炸遗址前，参加由“8·6广岛大行动实行委员会”组织的抗议活动。一些人高举“反对战争”“反对核武器”等横幅，高呼“反对日美军事同盟”“岸田下台”等口号，表达反核、反战观点。

“8·6广岛大行动实行委员会”事务局长宫原亮说，组织该集会活动的主要原因是，日美不断强化军事同盟加剧爆发核战争的风险。

参加集会的壹贯田康博告诉记者，父亲曾和他描述过原子弹爆炸后的悲惨场景，令人心痛。如今日美政府却要携手强化核威慑合作，这是对核爆受害者的背叛。他认为，日本政府嘴上说着反对核武器，实际却大幅增加防卫费，扩大武器生产出口，将冲绳打造成军事要塞。他指出，日本对外发动侵略战争，却未能真正反省，核爆受害者一直在追究日本的战争责任。

为敦促发动侵略战争的日本尽快投降，美国于1945年8月6日和9日分别向广岛和长崎投放原子弹。长期以来，日本把自己描绘成二战特别是原子弹轰炸的“受害者”，却很少提及遭到原子弹轰炸的历史背景，更没有提及日本二战期间对中国及亚洲其他国家带来的严重伤害。

(责编：艾雯、崔越)