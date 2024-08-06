人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

广岛核爆纪念日 民众呼吁政府切实维护地区和平

2024年08月06日16:18 | 来源：新华网
小字号

新华社日本广岛8月6日电（记者胡晓格 杨智翔）日本广岛市6日在和平纪念公园举行遭原子弹轰炸79周年纪念仪式。日本各地民众在公园举行集会，抗议日本政府加速军备扩充的做法，呼吁日本政府以实际行动维护地区和平。

上百名民众聚集在原子弹轰炸遗址前，参加由“8·6广岛大行动实行委员会”组织的抗议活动。一些人高举“反对战争”“反对核武器”等横幅，高呼“反对日美军事同盟”“岸田下台”等口号，表达反核、反战观点。

“8·6广岛大行动实行委员会”事务局长宫原亮说，组织该集会活动的主要原因是，日美不断强化军事同盟加剧爆发核战争的风险。

参加集会的壹贯田康博告诉记者，父亲曾和他描述过原子弹爆炸后的悲惨场景，令人心痛。如今日美政府却要携手强化核威慑合作，这是对核爆受害者的背叛。他认为，日本政府嘴上说着反对核武器，实际却大幅增加防卫费，扩大武器生产出口，将冲绳打造成军事要塞。他指出，日本对外发动侵略战争，却未能真正反省，核爆受害者一直在追究日本的战争责任。

为敦促发动侵略战争的日本尽快投降，美国于1945年8月6日和9日分别向广岛和长崎投放原子弹。长期以来，日本把自己描绘成二战特别是原子弹轰炸的“受害者”，却很少提及遭到原子弹轰炸的历史背景，更没有提及日本二战期间对中国及亚洲其他国家带来的严重伤害。

(责编：艾雯、崔越)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部