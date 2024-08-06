人民网曼谷8月6日电 （记者孙广勇）近日，老挝人民军103医院成功为一名严重脊柱侧弯患者实施了矫形手术。本次手术由来自中国人民解放军第11批援老医疗专家组专家主刀，顺利完成老挝国内首例3D打印结合数字化导板技术治疗脊柱侧弯的矫形手术。

据悉，患者为15岁青年男性，发现脊柱侧弯2年余并进行性加重，长期背部疼痛及外观畸形导致生活质量严重下降。经医疗团队充分讨论后，决定进行矫形手术。手术前，中国援老挝医疗组专家张扬及脊柱神经外科团队进行了详细的术前评估和手术计划，使用3D打印技术制作患者脊柱模型，并结合数字化导板精确模拟了手术过程。同时就术前准备、术中操作和术后并发症等方面对科室医生进行了系统培训。经过前期的充分准备和医疗团队的通力合作，手术过程顺利。患者术后一周便康复出院，重拾生活的信心。

此次手术的成功是建立在之前多批援老医疗专家组辛勤工作与无私奉献的基础上。从第6批援老医疗专家组付军教授创建“3D打印数字工作室”，到第8批援老医疗专家组石磊教授完成首例“3D打印人工椎间融合器手术”，每一批专家都为103医院的医疗技术进步和患者福祉贡献了自己的力量。

此次手术的成功不仅为这名少年打开了通往健康的大门，也标志着103医院在高难度脊柱神经外科手术技术领域的重大突破，并见证了中老两国两军在医疗合作领域的深厚友谊和卓越成就，将为未来更多老挝患者带来希望之光。

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