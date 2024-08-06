人民网爱丁堡8月5日电 （郭锦标）8月3日，中国驻英国大使郑泽光赴中海油欧洲石油公司英国阿伯丁总部考察调研，并与项目运营团队及企业合作机构负责人座谈。

图为中国驻英国大使郑泽光在中海油欧洲石油公司英国阿伯丁总部考察调研。中国驻英国使馆供图

郑泽光认真听取了中海油欧洲石油公司总裁潘亿勇等人介绍公司在英运营情况，充分肯定中海油欧洲石油公司取得的良好业绩。郑泽光指出，不久前召开的中国共产党二十届三中全会就中国进一步全面深化改革、推进中国式现代化作出战略部署，中国推进高质量发展，扩大高水平对外开放，将为中国企业海外发展以及中英能源领域合作提供新的机遇。希望中海油欧洲石油公司运营团队守正创新、积极进取，再创佳绩，更好服务国内高质量发展；继续同英方合作企业勇于探索，拓展互利合作，为中英能源合作提供经验。

潘亿勇表示，中海油欧洲石油公司将积极经营在英项目，加强与英方伙伴合作，履行好企业社会责任，推动企业在英发展行稳致远。

图为中国驻英国大使郑泽光与项目运营团队及企业合作机构负责人座谈现场。中国驻英国使馆供图

郑泽光夫人华梅参赞，中国驻爱丁堡总领事张飙，中国驻英使馆毕海波公参、孔祥文参赞等陪同考察调研。

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