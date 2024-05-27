人民网内罗毕5月26日电 （记者黄炜鑫）5月25日至26日，第十三届肯尼亚华侨华人中资企业（机构）羽毛球赛在内罗毕举行。百余名选手参加男单、男双、女单、女双和混双五个单项和团体比赛。

本届赛事由肯尼亚中国青年联合总会、肯尼亚华侨华人联合会主办，肯尼亚华侨华人羽毛球协会承办。