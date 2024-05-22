新华社北京5月21日电 题：“你来我往”中拉紧中国与世界纽带

新华社记者高文成

今年一季度，全国出入境人员超1.41亿人次，同比上升117.8%；“五一”假期入出境游客合计达367.2万人次，其中入境游客177.5万人次，出境游客189.7万人次……近期公布的一组组数字展现出中外人员往来的密度和“双向奔赴”的热度。得益于航线恢复、入境便利化措施落地以及互免签证国家增多等多重利好，中国与世界在“你来我往”中看见真实的彼此，拉近心与心的距离，发现和创造合作的机遇。

5月9日，入境旅客在海口美兰边检站办理边检手续后通关。当日，记者从海口出入境边防检查总站了解到，扩大59国人员免签入境海南事由政策自今年2月9日正式实施以来，入境海南的免签外籍旅客已超7.5万人次，外籍游客赴琼热情被进一步激发。新华社记者 杨冠宇 摄

“中国欢迎你”不只是一个口号。去年12月，中国对法国、德国、意大利、荷兰、西班牙、马来西亚6个国家试行免签政策。今年3月，中国又进一步对瑞士、爱尔兰、匈牙利、奥地利、比利时、卢森堡6国试行免签政策，近日又实施外国旅游团乘坐邮轮入境免签。与此同时，随着今年一系列互免签证协定等出入境政策逐步落地，中国与新加坡、马来西亚、泰国等多国迈入“免签时代”。来到中国的外国游客发现，在华旅游、支付更加方便，越来越多的机场、景点、购物场所支持境外银行卡刷卡支付，很多城市专门发布入境游支付服务指南和宣传视频。

为了欢迎中国游客，许多国家和地区也对中国公民推出免签和落地签，并配套各种暖心服务。马来西亚在多个入境点聘请能说普通话的工作人员，新加坡旅游局与微信支付和银联国际等机构签署谅解备忘录，古巴在宣布对持普通护照中国公民免签同时也为中国游客量身定制旅游产品……法国欧洲新闻电视台认为，一条“双向奔赴”的快捷畅通之路正在铺就。

4月6日，入境游客在上海豫园商圈观光。当日，来自德国、奥地利、瑞士等国的2500余名入境游客乘“迈希夫五号”邮轮抵达上海吴淞口国际邮轮港，开启为期2天的上海之旅。新华社记者 陈爱平 摄

人流中有信息流，“你来我往”为民心相通注入新动力，让世界看到真实中国。宏伟的历史古迹、新奇的现代科技，乃至独具风情的小众乡村、私房餐厅都成为外国游客到中国“打卡”的选项，“眼见为实”刷新了不少外国游客对中国的认知。新加坡《联合早报》刊文说，不少外国博主都表示亲眼所见的中国打破了他们原有的印象。他们对上海市容的整洁大方印象深刻，对满街跑的新能源车充满好奇，有人爱上了茶叶蛋和豆浆，还有人感叹一路遇到的中国人都是热心肠。

3月1日，中国游客在泰国北榄府暹罗古城游览。当日，中国与泰国互免持普通护照人员签证协定正式生效，中泰迈入“免签时代”。新华社记者 王腾 摄

去法国品尝红酒，去瑞士滑雪，去非洲看动物大迁徙……中国游客走出国门，在了解不同国家文化、历史、风俗习惯的同时，也在展示中国形象，在与当地人交往的一言一行中，展现中国人昂扬向上的姿态、开放包容的胸怀。正如中国旅游研究院院长戴斌所说，中外游客正在加速进入彼此的日常生活场景，人们在旅途中感悟文化、增进了解、加强人文交流。

人流中也有机遇流，伴随着人员流动，互利共赢的机遇不断涌现。旅游业的兴旺带动酒店、餐饮、交通、购物等各行业发展，创造大量就业机会。据中国旅游研究院预测，今年入出境旅游人数合计将超过2.6亿人次，助推国际旅游收入重新攀上千亿美元关口。跨境游快速带火一方经济，比如张家界受韩国游客青睐，韩式餐馆上座率明显上升，一些饭店日营业额可达万元以上。泰国曼谷市长差察·西迪汶表示，抵泰中国游客数量不断增加，泰国游客也赴华旅游，有利于泰国经济发展和增进两国人民友谊。“这不仅是为了娱乐，也加强了两国合作”。

英国《金融时报》报道说，欧洲企业人士希望借机拓展中国市场。他们可以更加灵活地参加各类商贸展会和洽谈活动，更加便利地拓展合作伙伴和商业网络。许多欧洲游客表示，15天的免签非常实用，不论是去中国旅游还是商务考察等都能很从容地完成。或旅游观光，或学习工作，或投资兴业……“你来我往”的人群怀揣的目标不同，但都在热烈的交流中找寻人生机遇，共享中国与世界“双向奔赴”的时代红利。

无论是受到热情款待，还是刷新“固有印象”，或是开拓合作机遇，一个又一个交流互动的故事正在不断上演，共同组成了新时代中国在世界舞台上以开放求共赢、以合作促发展的宏大图景，生动展现了中国坚定奉行互利共赢的开放战略的政策逻辑：一个国家越开放就越发展、越自信，越开放就越能够推动世界各国共同发展。这是中国的深刻认识，也是中国的笃定实践，更是中国向世界发出的真诚邀约。

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