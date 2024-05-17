5月15日，法国制片人阿东·苏马什（中）在法国戛纳举行的中外电影合作交流会上发言。新华社记者 张百慧 摄

中外电影合作交流会15日在刚刚开幕的第77届戛纳国际电影节上举行。来自中国、法国、意大利等国的数十名演员、导演、制片人等纷纷表示，期待中外电影界开展更多合作，共享中国电影市场发展新机遇。