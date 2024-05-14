人民网雅加达5月13日电 （记者李培松、曹师韵）5月12日，印尼宁德商会成立庆典在印尼首都雅加达举行，在印尼访问的福建省宁德市委书记梁伟新一行、印尼中国商会代表、印尼多位侨领、驻印尼中资企业代表等嘉宾出席。

印尼宁德商会会长陈日铃致辞时表示，近年来，中印尼关系不断密切和深化，越来越多的中国企业积极响应“一带一路”倡议，出海印尼，在这片投资热土深耕细作，收获丰硕。作为中资企业的一分子，宁德企业秉承“宁德精神”，在商界奋力打拼的同时，积极推动宁德经济发展与印尼丰富海洋资源、矿资源进行有效对接，实现了双方资源共享、优势互补，对深化中印尼经贸合作做出了不可或缺的贡献。

印尼著名侨领、祖籍福建的印尼中华总商会总主席张锦雄对印尼宁德商会的成立表示祝贺，对陈日铃会长及宁德企业在推动中印尼“两国双园”合作中发挥的作用予以肯定。

张锦雄表示，希望印尼宁德商会今后能够团结带领在印尼的宁德企业，助力中印尼经贸关系的深化和两国情谊的提升。

梁伟新在讲话中强调了中印尼之间的紧密联系，展望了双方在经济和文化领域合作的广阔前景。

福建省福安市委书记周祥祺详细介绍了福安市的独特优势和投资环境，鼓励更多的印尼企业到福安市投资兴业。

印尼宁德商会的成立是中印尼两国经贸合作领域的一件大事，彰显了中国企业近年来出海印尼的热度和速度，映照了中印尼关系的快速发展。

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