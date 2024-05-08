章思远

近日，美国国务卿布林肯接受美国全国公共广播电台和有线电视新闻网采访时声称，美方看到中方试图影响和干涉美大选的证据，将认真研究中方对美大选的任何干涉，希望中方尽快放弃这种企图。这种论调是不是听着很熟悉？每到大选年，美国总有人拿所谓中国干预美国大选说事，捕风捉影，信口雌黄，但却又拿不出实实在在的铁证，实在是选错了碰瓷对象。

不干涉内政是中国外交的基本原则之一，也是中国外交的优良传统。中国的态度很清楚，美国大选是美国的内部事务，中国从来没有兴趣也不会以任何方式干预。中国是这么说的，也是这么做的。

中国正忙着加快发展新质生产力，以高质量发展扎实推进中国式现代化进程。刚刚过去的五一节假日，全国国内旅游出游合计2.95亿人次，同比增长7.6%；国内游客出游总花费1668.9亿元，同比增长12.7%；全国电影票房为15.27亿元，观影人次为3777万，均超过去年同期。中国的发展如火如荼，人民生活多姿多彩，正事还忙不完，哪有闲功夫干涉美国的大选？

美国一些政客整天疑神疑鬼、向中国泼脏水，污蔑中国干涉美国大选，其背后有着不可告人的政治目的。他们利用美国国内对华示强的政治氛围，在大选中打中国牌，渲染中国威胁，企图转移国内民众视线，既为自身争取选票，又为遏制打压中国发展制造借口。对他们而言，事实的真相并不重要，中美关系的稳定也不重要。他们真正关心的是如何利用打中国牌为自己谋取私利。

干涉他国内政一直是美国的拿手好戏。格鲁吉亚的“玫瑰革命”、乌克兰的“橙色革命”、吉尔吉斯斯坦的“郁金香革命”等背后都隐藏着美国的黑手。美国应该好好回顾一下历史，躬身自省，而不是自己当强盗当习惯了，就到处怀疑别人，这毫无疑问是以小人之心度君子之腹。

随着美国大选向纵深发展，未来各种形形色色的所谓“中国干涉美国选举论”可能会层出不穷，我们对此要提高警惕。中国坚决反对任何人出于选举目的拿中国说事、损害中国利益。中国乐见一个自信开放、繁荣发展的美国，也希望美国能以积极正面的心态看待中国的发展和中美关系。希望美方按照以和为贵、以稳为重、以信为本的原则，与中方相向而行，推动中美关系真正稳下来、好起来、向前走。这有益于两国和世界，也是两个负责任大国应有的担当。

（作者是国际问题观察员）

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