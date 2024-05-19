傅 聪

一段时间以来，美方官员接连发表诋毁联大第2758号决议权威性的言论，炒作所谓“台湾地位未定论”，鼓吹支持台湾参加世卫大会等联合国系统会议活动，误导国际舆论，挑战一个中国原则。这种逆潮流而动、开历史倒车、违反国际关系基本准则的行为，毫无疑问将以失败告终。

众所周知，台湾自古以来就是中国的一部分，历史经纬清晰，法理事实清楚。1943年《开罗宣言》和1945年《波茨坦公告》明确规定把日本窃取的包括台湾在内的中国领土归还中国，这些具有国际法律效力的文件构成了战后国际秩序的组成部分，也在法律上确认了台湾是中国不可分割的领土。

1971年10月25日，第二十六届联合国大会以压倒性多数通过第2758号决议，从政治上、法律上和程序上干净彻底地解决了包括台湾在内全中国在联合国的代表权问题，明确了世界上只有一个中国，台湾是中国的一部分，而不是一个国家，明确了中国在联合国的席位只有一个，中华人民共和国政府是唯一合法代表，不存在“两个中国”“一中一台”。1971年11月15日，中华人民共和国代表团首次出席联合国大会，受到热烈欢迎，57个国家的常驻代表轮番登台致辞欢迎，彰显人心所向。

在联大第2758号决议以压倒性多数通过前，美国曾伙同个别国家推动“双重代表权”提案，妄图制造“两个中国”“一中一台”，遭到绝大多数与会国家反对。美国的提案在当年遭到失败，成为一纸废案，如今美方故伎重演，再次妄图混淆视听、颠倒是非，更不可能成功。

事实一再证明，任何虚化一个中国原则、曲解联大第2758号决议的谬论，在国际社会都没有市场。联大第2758号决议通过后，1972年5月第二十五届世界卫生大会依据该决议通过25.1号决议，再次确认一个中国原则。联合国秘书处法律事务办公室出具多份法律意见，明确指出“台湾是中国的一部分”“如需在秘书处文件中提及‘台湾’，则必须使用‘中国台湾省’这一表述”。美方和民进党当局无视铁一般的事实和法律定论，一再歪曲联大第2758号决议，无非是为了服务自己不可告人的政治目的，世人对此看得一清二楚。

我担任中国常驻联合国代表以来，深切感受到，联合国毫不动摇坚持一个中国原则，一以贯之遵循联大第2758号决议处理涉台问题。联合国秘书长古特雷斯多次重申，联合国的立场十分明确，就是遵守联大第2758号决议，遵守一个中国原则，联合国的所有行动都以此为依据。第七十八届联合国大会主席弗朗西斯强调，联合国始终坚持一个中国原则，这是联合国体系的核心基石、重中之重。弗朗西斯还表示，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府，联合国不会以任何形式偏离一个中国原则。

海峡两岸骨肉相连，民族根脉不可分离。中国终将实现完全统一，台湾必将回归祖国怀抱。这是14亿多中国人民的坚定意志，也是历史的必然趋势，任何势力都无法阻挡。我们相信，中国政府和人民维护国家主权和领土完整、反对“台独”分裂、实现国家统一的正义事业，一定将继续得到联合国及广大会员国的理解和支持。

（作者为中国常驻联合国代表、特命全权大使）

《 人民日报 》（ 2024年05月19日 03 版）

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