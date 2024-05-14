根据立陶宛中央选举委员会13日公布的总统选举最新统计结果，现任总统瑙塞达和现任总理希莫尼特的得票率排名前两位，但均未过半，两人将在本月26日举行的总统选举第二轮投票中展开角逐。立陶宛12日举行总统选举首轮投票。

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