新华社莫斯科5月15日电 俄罗斯总统普京日前接受了新华社的书面专访。

以下为专访全文：

问：去年3月，习近平主席再次当选中国国家主席后，首次出访选择了俄罗斯。今年，您再次当选俄罗斯总统后，选择中国作为首次出访目的地。我们注意到，这十多年来，习近平主席与您在双边和多边场合会晤超过40次。今年是中俄建交75周年。请问您如何评价与习近平主席的交往？您对此次访华有何期待？对中俄关系发展的前景有何展望？

答：新华社是世界主要通讯社，也是最权威的世界性通讯社之一。我很高兴有机会面向新华社千百万受众，分享我对俄中伙伴关系发展前景的看法。我想强调的是，俄中伙伴关系始终建立在平等互信、相互尊重主权、考虑彼此利益的原则基础之上，中华人民共和国主席习近平这样睿智、有远见的政治家和国务活动家，则对两国关系发展发挥着举足轻重的独特作用。

我与习近平主席初次相识于2010年3月，从那时起，我们就经常会面和通话。他在沟通中展现出谦逊友好、坦诚务实的作风。我们的每次会面不仅是老朋友之间的交流，这一点对每个人来说也很重要，而且还会就双边和国际议程中最紧迫的问题富有成效地交换意见。

我愉快地记起，去年3月，习近平主席再次当选中华人民共和国主席后，首次出访便是对俄罗斯进行国事访问。2013年，他作为中国国家元首，也曾把俄罗斯作为首访国。（去年访问首日）我们一起度过了近5个小时，举行了一对一深谈，第二天又参加了内容丰富的正式活动。

正是两国战略伙伴关系前所未有的高水平，让我决定选择中国作为我正式就任俄罗斯联邦总统后第一个出访的国家。

我多次指出，我们两国人民有着悠久而深厚的友谊传统和合作传统，这也是双边关系最重要的基础之一。第二次世界大战期间，苏联和中国军人并肩作战，抗击日本军国主义。我们铭记并高度评价中国人民为取得共同胜利所作出的贡献。正是中国牵制了日本军国主义者的庞大兵力，从而使苏联能够集中力量粉碎欧洲的纳粹主义。当然，我们还要感谢中国朋友爱护苏军纪念设施，纪念那些曾为解放中国而战、为中国人民进行革命斗争和抗击侵略者正义斗争提供帮助的苏联公民。今天，俄中关系已达到历史最高水平，即使面对严峻的国际形势，两国关系仍在持续加强。

今年对于两国而言是特殊的一年。10月1日是中华人民共和国成立75周年纪念日。中国正以卓越的成就迎接这一重要的历史时刻。作为久经考验的可靠朋友，我们对中国取得的成就同样感到高兴。

中华人民共和国成立次日，便得到了苏联的率先承认。因此，我们将在10月初庆祝两国建交75周年。

四分之三个世纪以来，我们两国走过了一条漫长且时而曲折的道路，我们充分汲取了两国关系不同发展阶段的历史经验。今天我们认识到，优势互补正在为两国关系全面迅猛发展注入强大动力。

重要的是，当代俄中关系独立于意识形态和政治局势之外。双边关系的多层次发展是自觉的战略选择，这种选择基于两国广泛契合的根本利益、深入的互信、强大的民意支持和两国人民真挚的友谊。我们共同努力维护主权、捍卫领土完整和安全。从更广泛的意义上说，我们通过扩大经济和人文领域的平等互利合作，促进俄中两国的繁荣发展；我们通过加强外交政策协调，推动构建公平的多极世界秩序。这些都决定了我们新时代全面战略协作伙伴关系的美好未来。

问：当前，中俄两国经贸务实合作不断发展。去年，两国提前超额完成了习近平主席与您共同确立的2000亿美元贸易目标。您认为，当前中俄经贸务实合作有哪些新特点和新亮点？未来，中俄经贸合作还将在哪些方面取得更大的突破？

答：俄中经贸关系发展迅猛，展现出对外部挑战与危机的持续应对能力。近5年，两国贸易额翻了一番。2019年两国贸易额为1110亿美元，去年已达到2278亿美元，而且两国公司间超90%的结算以本国货币进行。因此，更准确的说法应该是，目前双边贸易额约为20万亿卢布，或者近1.6万亿元人民币。中国已连续13年稳居俄罗斯最大贸易伙伴国地位，而俄罗斯在2023年中国贸易伙伴国的排名升至第4位。

俄中两国早就作出了发展平等互利经济合作的自主选择。我们正在持续、系统地开展能源领域的战略合作，一些新的大项目正在展开。俄罗斯向中国市场供应农产品的势头良好，投资和生产领域的倡议正在落实，两国间运输和物流走廊正稳步运行并不断壮大。在全球动荡和西方经济混乱的背景下，这些成果再次证明，坚持主权方针，遵循国家利益，这是我们正确的战略选择。

至于我们的规划，双方将努力在工业和高科技、太空与和平利用核能、人工智能、可再生能源和其他创新领域开展更密切的协作。当然，我们也将继续为此创造良好的法律和组织条件，发展交通运输和金融基础设施。我对俄中经济关系的宏伟前景充满信心。

问：中俄友好世代传承，两国文化深入交融。今明两年是习近平主席与您共同确定的中俄文化年。在您看来，文化交流对深化中俄两国合作和友谊发挥着怎样的作用？您个人对中国文化有何理解和体会？

答：我多次说过，今天再次重申：俄中两国世代紧密相连，不仅仅是其拥有漫长的共同边界，还有密切的文化联系和人员往来。在遥远的过去，对于中国的零散认知是通过商人传入俄罗斯的。随后出现了最早的使馆，在北京组织起了俄罗斯宗教使团，后者对有关中国知识的收集整理作出了弥足珍贵的贡献。从19世纪起，汉语研究在俄罗斯兴起，随后俄罗斯大学出现了汉语教研室，开展词典编纂工作。

在叶卡捷琳娜二世统治时期，中国艺术成为时尚。女皇的私人居所叶卡捷琳娜宫中国厅，大量使用了中国的漆板装饰。遗憾的是，这些内饰在卫国战争期间遭到损毁，但现在正在中国专家帮助下进行修复。

今天的俄罗斯社会对中国文化艺术的兴趣也很高。目前俄罗斯约有9万名大中小学生学习中文。中国艺术家参与的创作团体巡演和展览总能收获巨大成功。随着检疫限制的取消，游客流量持续猛增。去年超过73万俄罗斯公民到访中国。

我知道，中国人民也渴望更近距离了解俄罗斯文学、艺术和传统。我们出色的剧团和音乐家定期在中国演出，博物馆举办各式展览，俄罗斯电影在各大影院上映。我们非常乐意继续向中国朋友展示多民族俄罗斯丰富多彩的历史、创造和文化遗产。

正因如此，我和习近平主席将2024年和2025年定为俄中文化年。这一大型项目正值两国建交75周年之际，活动安排多姿多彩。一系列重大活动已经举办，如莫斯科首次大规模庆祝中国农历新年；北京和西安举行了俄罗斯“送冬节”活动，中国民众能够了解俄罗斯传统节日习俗。

俄罗斯同中国一样，坚定奉行文化多样性原则，主张不同文化平等，主张保护民族特性。诸如此类的重要问题是2023年圣彼得堡国际文化论坛关注的焦点。中国代表团积极参与了本届论坛。论坛上的自由讨论在当前尤为重要，因为它们有助于不同文明之间开展相互尊重的对话。

我们打算推出一些新的活动，其中包括国际流行歌曲大赛“国际歌唱大赛”。中国是该项目的重要合作伙伴，该项目旨在推广和普及民族歌曲流派。

说到我个人对中国文化的看法，我想指出的是，我总是对进一步探索独一无二、别具一格的中国传统抱有浓厚兴趣，尤其是在我访华期间。我对中国武术了解不少，武术在俄罗斯非常流行。我对中国哲学充满敬意。我的家人也对中国很着迷，其中一些人正在学习中文。

问：俄罗斯今年担任金砖国家轮值主席国，今年也是“大金砖合作”开局之年。请介绍俄方担任金砖国家轮值主席国的工作重点和计划，以及怎么促进新成员和谐融入金砖国家合作机制中来？您如何评价金砖机制在世界舞台上的作用？如何推动“大金砖合作”取得更大成果？

答：俄罗斯担任金砖国家轮值主席国的工作正稳步推进。政治安全、经济金融、人文交流三大合作领域的工作全面展开。

当然，俄罗斯担任金砖国家轮值主席国的主要目标之一，是促进新加入的成员有机融入金砖国家，积极帮助它们融入现有合作机制。

另一个重点是，继续开展协调工作，增强金砖国家在全球事务中的权威，提升其推动构建更加民主、稳定、公正的国际关系体系的能力。我想单独强调的是，金砖国家合作秉持相互尊重、平等相待、开放协商的精神。这也是该机制如此吸引“全球南方”和“全球东方”国家的原因。在这些国家看来，金砖国家是一个注定能让它们的声音被听到、被重视的平台。

俄罗斯各部门、实业界和社会各界为担任轮值主席国准备了极为丰富的议程，其中包括加强在金融、农业、能源、知识产权、医疗保健、教育和太空等广泛领域的协作。此外，各领域专家的讨论还涵盖高度专业化和知识密集型议题，例如纳米技术、核医学和生物技术。

轮值主席国期间共计划举办200余场活动，不少专业活动已经举办。除了专家会议和部长级会议外，还计划举办大量文化活动和有年轻人参与的活动。金砖国家运动会将于6月在喀山举办，10月的金砖国家领导人会晤也将在喀山举行。

问：当前，金砖国家、上海合作组织等多边机制正以平等、开放、透明、包容的精神团结“全球南方”国家，推动全球治理体系变革。习近平主席多次强调，愿同俄方加强多边战略协作，践行真正的多边主义。您如何评价中俄两国在金砖、上合等多边机制下的合作？您认为中俄两国在国际舞台上的协作，对推动构建人类命运共同体发挥着什么样的作用？

答：地球是人类的摇篮，是我们共同的家园，我们都是地球上拥有平等权利的居民。我相信，世界上大多数人都赞成这一观点。然而，那些自诩为“黄金十亿人”的国家似乎不这么认为。依附于美国的西方精英们拒绝尊重文明和文化多样性，否认世代形成的传统价值。为维持自己的全球统治，西方精英们赋予自己指挥他国人民的权利，吩咐他们哪些人可以交好和合作，哪些人不能，拒绝承认他们选择自身发展模式的权利，无视其主权利益。西方精英们依旧在拼命靠损害别国利益来保障自身福利，为此使用各种新殖民主义手段。

俄罗斯及其伙伴当然对这种状况表示不满。在我们的积极参与下，一些独立于西方的多边组织和机制已经建立并顺利运行，其运作基础就是平等、公正、开放、尊重和考虑彼此利益原则。

上合组织和金砖国家就是这一互利合作令人信服的例证。它们作为形成中的多极世界秩序关键支点，已经牢固确立了自身的地位。上合组织和金砖国家已成为蓬勃发展的权威国际平台，在其框架内，各参与者正在政治、安全、经济、人文领域开展建设性协作。足以证明这一点的是，其他国家对上合组织和金砖国家活动的兴趣与日俱增，其成员数量正在不断增加。

俄中两国在国际议程中的关键问题上持相似或相同立场。我们都拥护国际法的主导地位，都主张构建均衡、不可分割、综合、可持续的全球和地区安全，同时发挥联合国的核心协调作用。我们都不接受西方将基于谎言、虚伪和凭空臆造规则的秩序强加于人的企图。

问：中国始终致力于政治解决乌克兰危机。4月16日，习近平主席在会见德国总理朔尔茨时提出和平解决乌克兰危机的四项原则。2023年2月24日，中方发布了《关于政治解决乌克兰危机的中国立场》。您如何评价中方有关政治解决乌克兰危机的主张和努力？

答：我们积极评价中方解决乌克兰危机的立场。中方很清楚乌克兰危机的根源和其全球地缘政治影响，这一点也反映在2023年2月中方发布的《关于政治解决乌克兰危机的中国立场》12点主张当中。文件中阐述的理念和建议表明了我们中国朋友为稳定局势作出贡献的真诚愿望。

习近平主席最近提出的和平解决乌克兰危机的四项原则是对上述文件的有机补充。中方提出务实和建设性举措，即实现和平要放弃牟取私利和不断加剧紧张局势，要最大限度减少冲突对世界经济和全球产业链供应链稳定的负面影响。中方的举措发展了必须摒弃冷战思维、坚持安全不可分割原则、遵循国际法准则、遵守联合国宪章宗旨和原则等思想，注重其全面综合性和相互关系，本可以作为既考虑俄罗斯安全关切、又有助于建立长期稳定和平的政治外交进程的基础。

遗憾的是，这些倡议并未得到乌克兰及其西方支持者的积极响应。他们不想在相互尊重和考虑彼此利益的基础上进行平等、坦诚和公开的对话，也不想讨论当前全球危机的起因和根源，而这种危机的悲剧性表现之一便是乌克兰局势。为什么？因为正是他们在近年来和几十年间推行的政策才导致了当前的全球动荡。

相反，西方精英顽固试图“惩罚”、孤立和削弱俄罗斯，并向乌克兰当局提供资金和武器。他们对我国实施了近1.6万项单方面非法制裁，威胁要肢解我国，试图非法侵占我们的海外资产。他们对纳粹主义抬头、乌克兰在俄罗斯领土上实施的恐怖主义行径视而不见。

我们希望通过和平手段全面、可持续、公正地解决这场冲突。我们对就乌克兰问题进行对话持开放态度，但这些谈判必须考虑到卷入这场冲突的所有国家的利益，包括我们的利益。这应是一场围绕全球稳定、保障对立双方安全——当然也包括俄罗斯安全而开展的严肃对话。而且这些必须是可靠的保证，而俄罗斯面临的主要问题恰恰是任何保证都缺乏可靠性，因为我们所面对的国家的统治集团更喜欢一种不基于国际法的世界秩序，而是一种“基于规则的秩序”。他们大谈特谈规则，却无人见过这些规则，也无人赞同这些规则，而且随着当前政局和规则杜撰者利益的变化，这些规则还在不断改变。

俄罗斯愿意谈判，也进行过谈判。2022年4月15日，我们在伊斯坦布尔与乌克兰代表团共同起草了未来和平协议草案。文件顾及了乌克兰代表团的要求，其中包括确保乌克兰未来安全。此外，乌克兰代表团团长还草签了该文件的主要条款。西方伙伴劝说我们，有必要为该协议的最终批准并签署创造条件，其中主要一点是将俄罗斯军队撤离乌克兰首都基辅。我们这样做了。但乌方非但没有签署和平协议，反而出人意料地宣布终止谈判。正如乌克兰官员后来所言，这也是因为他们的西方盟友建议他们继续战斗，共同在战略上击败俄罗斯。我们从来没有拒绝过谈判。

问：今年2月29日，您在发表国情咨文时全面阐述了今后六年俄罗斯的发展任务和举措。3月20日，您在与竞选团队代表会面时，呼吁建设一个崭新的俄罗斯，使国家变得更加强大、更具吸引力、更加高效。请问，您在新任期内对国家建设有何规划？如何实现设定的目标？

答：国情咨文所提出的任务，如推进国家各地区发展、发展经济和社会领域、解决人口问题、提高出生率、为有子女的家庭提供支持、消除贫困和不平等，这些都具有重大现实意义。我们了解这些任务的规模，也清楚如何去解决。我们拥有为此所需的人民的团结意志、必要的资源与潜力，以及国家、企业和公民社会相互协作的丰富经验。

此外，俄罗斯近些年在打造有效的经济管理体系方面做了大量工作。为此，政府和相关部门使用可覆盖国民经济所有领域和俄罗斯全国范围的大量数据、现代数字平台与计算机网络。我们将继续推进这项工作，提高长期规划、落实各项计划和国家项目的效率。

按照购买力平价计算，俄罗斯如今已经跻身全球前五名。我们现在的任务是成为全球第四大经济体，其中最重要的是提高各领域发展的质量和效率、增进我国公民的福祉。

经济要出现质的改变，离不开劳动报酬水平的稳定提高。为达成这一目标，我们计划提高劳动生产率——加大科研成果的前沿应用、推动新技术与创新、推动自动化与机器人化、创造现代就业岗位。与此同时，我们将培养优秀且具有现代思维的专家，鼓励其从事新型生产、投身工业与社会领域。

当然，我们的重点任务是培养国家和市政管理人才。我们拥有一系列相关规划、竞赛和项目，在联邦和地区层面为有志实现自我、有天赋的爱国人士、愿意承担责任并诚实效力俄罗斯的人才提供广阔空间。重要的一点是，要在劳动和各种考验中以实际行动证明自己，保卫祖国和人民。

我相信，我们一定会实现以上所有战略计划。在这方面，我们愿与全球各国伙伴开展合作，这其中就包括我们的好邻居和可靠朋友——中国。

(责编：卫嘉、白宇)