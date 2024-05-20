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韩国中文教育研究会成立大会举行

2024年05月20日15:43 | 来源：人民网-国际频道
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人民网首尔5月20日电 （记者莽九晨）韩国中文教育研究会成立大会18日在韩国首尔举行。该研究会由韩国彩虹孔子学院、延世大学、韩国孔子学院联席会等多家中文教育、研究机构共同发起成立，旨在促进中文教育高质量发展。中国驻韩国大使馆公使衔参赞艾宏歌，韩国中文教育研究会会长、韩国孔子学院联席会会长、延世大学研究生院院长金铉哲，韩国中文教育研究会理事长、吉林省教育国际交流协会副会长、彩虹孔子学院中方院长金振武出席大会并致辞。

中国驻韩国大使馆公使衔参赞艾宏歌在大会上致辞。人民网记者 莽九晨摄

中国驻韩国大使馆公使衔参赞艾宏歌在大会上致辞。人民网记者 莽九晨摄

艾宏歌在大会上致辞表示，韩国中文教育研究会的成立是中韩两国教育文化交流的又一件大喜事，不仅能够更好地满足韩国中文爱好者学习中文及中国文化的需求，还将有助于深化中韩多方面的教育交流与合作，为增进两国人民相互理解和民间友谊作出贡献。

金铉哲表示，韩国中文教育研究会将致力于团结凝聚韩国中文学术研究机构、中文教育机构、高校及中小学教育工作者，组织开展理论研究和学术交流，推动韩国中文教育高标准、高水平、高效率、高质量发展。

金振武指出，研究会将立足韩国，推进韩国中文教育向国际化、专业化、本土化、精准化方向发展，为韩国中文教育和研究贡献力量。

参加韩国中文教育研究会成立大会的中韩代表合影留念。人民网记者 莽九晨摄

参加韩国中文教育研究会成立大会的中韩代表合影留念。人民网记者 莽九晨摄

参加本次成立大会的还有韩国延世大学、成均馆大学、汉阳大学等50余所韩国高校、中文教育机构的教师、学者，以及孔子学院师生代表等近100人。

(责编：曹欣悦、杨牧)

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