△东部战区发布“联合利剑－2024A”演习区域示意图

5月23日至24日，中国人民解放军东部战区组织战区陆军、海军、空军、火箭军等兵力，位台岛周边开展“联合利剑－2024A”演习，重点演练联合海空战备警巡、联合夺取战场综合控制权、联合精打要害目标等科目，舰机抵近台岛周边战巡，岛链内外一体联动，检验战区部队联合作战实战能力。这是中国维护国家主权和领土完整的正义之举，也是对“台独”分裂势力谋“独”行径的有力惩戒，对外部势力干涉挑衅的严重警告。

作为“务实台独工作者”，台湾地区领导人赖清德“5·20”讲话就是一篇彻头彻尾的“台独自白”，严重挑衅一个中国原则，严重破坏台海和平稳定，可谓“独性”极强，危害极大。无论从什么角度看，大陆反制都正当合法且必要。

从措辞上看，赖清德在讲话中通篇使用“中国”二字称呼大陆，使用“国家”来称呼台湾，大肆宣扬所谓“主权独立”“两岸互不隶属”“台湾住民自决”等分裂谬论，试图在所谓“国家”认同上大做文章，以两国关系取代两岸关系。如果说此前李登辉、陈水扁和蔡英文在就职讲话时试图打一些擦边球，那么赖清德讲话相当于直接摊牌，迫不及待露出“台独”真面目，态度极为猖狂，主张更加激进。

从内容上看，赖清德的讲话充斥着谎言和欺骗。他拿着体现两岸同属一中的“中华民国宪法”宣誓，嘴里却宣扬“两国论”，这是彻头彻尾的欺骗！赖清德打着“和平共荣”的幌子，声称两岸可重启观光交流、学位生来台就学。但事实是：大陆居民、学生不能赴台旅游、就读，完全是民进党当局造成的。更重要的是，台湾是中国的一部分，何来“双边对等”合作之说？这表明赖清德根本没有促进两岸交流交往的诚意，妄想把台湾与大陆定位为“两个国家”、为“台独正名”。

赖清德无论如何粉饰，都无法掩盖其贩卖“两国论”的事实；无论打什么幌子，都无法遮掩其对台海和平造成的巨大危害；无论如何玩文字游戏，都无法隐藏其是岛内主流民意的背叛者、台海及地区和平稳定的破坏者的本质。希望台湾岛内民众擦亮眼睛。

台湾舆论指出，赖清德就是“台独金孙”，是引发两岸冲突最大的隐患。台湾淡江大学中国大陆研究所名誉教授赵春山说，他研究两岸关系接近一甲子，从未如此惶恐。TVBS最新民调显示，对于新上任的民进党当局能否处理好两岸关系，53%的岛内民众表示没有信心。

台湾是中国的台湾，两岸同胞同属中华民族。对于民进党当局勾连外部势力进行谋“独”挑衅，大陆早就有言在先：必须反制，必须惩戒。否则，数典忘祖的赖清德一旦把种种谬论落实到政策行动上，台海必会陷入兵凶战危的境地。这次中国人民解放军东部战区位台岛周边开展联合演训，就是对赖清德挑衅行径的坚决惩戒，也是对台海和平稳定以及台湾同胞福祉的坚定守护。

台湾是中国核心利益中的核心。要和平、要发展，要交流、要合作，是两岸同胞共同心声。“台独”同台海和平稳定水火不容，与两岸同胞利益福祉背道而驰，就是在玩火自焚。正告民进党当局以及外部势力：立即停止谋“独”挑衅的危险行径；否则，每挑衅一次，必遭反制一次；挑衅愈甚，反制愈烈。任何人都不要低估两岸同胞捍卫国家主权和领土完整的坚强决心、坚定意志、强大能力！

（国际锐评评论员）

(责编：杨光宇、胡永秋)