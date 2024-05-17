5月15日，选手在斯洛文尼亚卢布尔雅那举行的2024年“汉语桥”中文比赛中展示才艺。新华社发（泽利科·斯特凡尼奇摄）

2024年“汉语桥”世界大中学生中文比赛斯洛文尼亚赛区比赛15日在首都卢布尔雅那市中心的民族志博物馆举行，13名大学生和高中生参加了此次角逐。