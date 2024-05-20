以“合作、互信、机遇”为主题的第八届中俄博览会于5月16日至21日在哈尔滨举行。本届博览会有44个国家和地区120余个中外代表团参会，这些国家和地区各具特色的工艺品吸引与会者参观欣赏，成为博览会上的一大亮点。

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