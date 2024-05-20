章思远

近日，美国又挥舞起了加征关税的大棒，宣布在原有对华301关税基础上，进一步提高对自华进口的电动汽车、锂电池、光伏电池、关键矿产、半导体以及钢铝、港口起重机、个人防护装备等产品的加征关税。美国财长耶伦在接受媒体采访时称，“美国会非常明确地针对战略领域进行投资补贴，但我们不希望中国向产能严重过剩的企业提供大量补贴”。

美国此举是赤裸裸的双标行径和霸凌霸道。美国通过《芯片与科学法案》《通胀削减法案》，提供了数千亿美元的直接和间接补贴，干预市场资源配置，反倒指责中国向所谓“产能严重过剩”企业提供大量补贴。事实上，中国产业的发展是企业技术创新和积极参与市场竞争的结果，美方指责根本站不住脚。美国不从自身找原因，反而“甩锅”快速发展的中国，天底下哪有这样的道理？美国一些人为了维护自己的单极霸权，频繁对华施加单边制裁，滥用301关税，近乎疯狂地打压中国的正常经贸科技活动，已经到了失去理智的程度。

美国此举是赤裸裸的违法行为。世贸组织已明确作出结论，美国的301关税违背世贸规则，是违反国际法的行为。作为一个成天打着维护国际法幌子的国家，美国不仅不纠正自己的错误，反而肆无忌惮地将经贸问题政治化、工具化，错上加错，这样的美国如何能取信于国际社会？

美国此举是赤裸裸的背信弃义。美方提高301关税违背了拜登总统“不寻求打压遏制中国发展”“不寻求与中国脱钩断链”的承诺，也不符合中美两国元首达成的共识精神。这种背信弃义的行为无疑给中美两国双边合作的氛围蒙上了一层阴霾。

我们不禁要问，美国为什么心虚了？美国提高301关税，暴露出美国唯恐中国在产业链中占据更多主导地位，试图通过对华部分产品加征关税,以“卡脖子”的方式阻遏中国科技发展、剥夺中国的发展权利。美国幻想“内病外治”，通过遏制中国优势产业对美国的冲击，掩盖美国绿色转型不力和传统产业逐渐落后的尴尬现实。同时，在美国大选年打出对华关税牌，展现对华强硬，有利于争取某些群体的选票。事实上，美国政府阻碍物美价廉的中国商品进入美国，提高民众生活成本，这样的做法也难以获得美国民众认可。美国不择手段打压中国，解决不了自身存在的问题，反而会不断给自己、给世界制造更多新的麻烦。

美国打着“产能过剩”的旗号对别国的先进产业进行打压，以“公平竞争”为借口搞保护主义，践踏市场经济原则和国际经贸规则，丝毫不将做出的承诺当回事。这让国际社会进一步认清了美国的双标本质，也告诉世人不能对美国抱有任何幻想。我们面对的不仅是一个不自信的美国，更是一个不可信的美国。

打压不会阻止中国的发展振兴，反而会激发14亿中国人民更加奋发图强。我们要集中精力做好自己的事，坚持高质量发展。我们坚信，任何违背时代发展潮流的单边行径和保护主义必将被历史车轮碾碎。

（作者是国际问题观察员）

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