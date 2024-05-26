新华社圣保罗5月24日电（记者周永穗）巴西圣保罗市议会巴西—中国阵线成立仪式23日在圣保罗举行。巴西总统卢拉、巴西国会主席兼参议长帕谢科、巴西众议长里拉、圣保罗州州长德弗雷塔斯等政要致函祝贺。

中国驻圣保罗总领事余鹏、圣保罗市国际关系局副局长菲格雷多、巴西华人协会会长叶周永、巴中社会文化研究中心主席罗士豪等各界代表200余人出席。

与会嘉宾纷纷表示，巴西—中国阵线的成立对推动两国友好深入发展具有重要意义，期待阵线成员进一步促进两国在文化、教育、科技、卫生等各领域的交流合作。圣保罗市议员萨莱斯说，作为两大发展中国家，巴西和中国拥有广泛的共同利益，担负着共同的发展责任。巴中建交50年来，共享资源，共迎挑战，共同推进和平稳定可持续发展。巴西—中国阵线的成立将进一步拉紧两国之间纽带，深化双方互利共赢合作，共享繁荣发展未来。

余鹏积极评价圣保罗市作为南美第一大城市在推动中巴关系发展方面所发挥的重要作用。他表示，圣保罗市议会在中巴建交50周年之际成立巴西—中国阵线，充分表明深化中巴友谊已成为圣保罗各界的高度共识，进一步壮大了支持两国关系发展的力量。

针对近期巴西南里奥格兰德州水灾，余鹏表示，中国和巴西坚定站在一起。在中国驻圣保罗总领馆动员下，领区中资企业及侨社迅速行动，短时间内筹集救灾物资，用实际行动践行中巴命运共同体。

巴西—中国阵线成立仪式举行期间，嘉宾们还为在水灾捐助中作出贡献的150余名华侨华人颁发了荣誉证书。

(责编：崔译戈、刘叶婷)