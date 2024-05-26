新华社洛杉矶5月24日电（记者高山 谭晶晶）第17届克莱尔蒙特生态文明国际论坛24日在美国加利福尼亚州著名生态城克莱尔蒙特开幕，专家们在论坛上呼吁包括中美在内的世界各国加强合作，共同推进全球生态文明建设，造福全人类。

来自中国、美国、加拿大、德国、意大利、韩国和新加坡等国的130余位生态文明专家和一线实践者参与了此次盛会，其中包括40余位来自中国社会科学院和多所高校的学者。

中国驻洛杉矶总领事郭少春在给论坛发来的书面致辞中说，中国积极参与全球环境和气候治理。面对气候变化等全球性挑战，所有国家都有义务携手共建一个清洁美丽的世界。克莱尔蒙特生态文明国际论坛长期以来一直致力于促进中美两国在生态文明领域的相互交流与理解，在促进两国智库之间的沟通与交流方面发挥了重要作用。

年近百岁的美国国家人文科学院院士小约翰·柯布博士作了题为“为了我们的共同家园：美中合作的必要性”的主旨发言，强调了两国专家和实践者汇聚一堂探讨加强生态文明建设的重要性。他说，为了保护地球这个人类共同家园，迫切需要美中两国求同存异、携手合作。

美国生态文明研究机构柯布研究院院长玛丽·伊丽莎白·穆尔对新华社记者表示，地球环境正面临各种威胁和挑战，各国只有交流与合作才能共同推动全球范围的生态文明建设。

美国中美后现代发展研究院项目主任樊美筠指出，包括中美在内的世界各国共同努力，推动人与自然和谐发展，走绿色发展之路，才能保护好地球这个共同家园的“青山绿水”。

克莱尔蒙特生态文明国际论坛创办于2006年。为期两天的本届论坛由中美后现代发展研究院、美国过程研究中心、美国生态文明研究院、克莱尔蒙特市政府、克莱尔蒙特皮策学院和柯布研究院等机构联合举办。中国生态文明研究与促进会为本届论坛支持单位。

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