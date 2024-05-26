新华社北京5月25日电 热点问答｜国际法院要求以色列停止在拉法军事行动三问

新华社记者

联合国国际法院24日在荷兰海牙发布“临时措施”，要求以色列立即停止在拉法的军事行动。国际法院今年1月曾发布“临时措施”，要求以色列立即采取行动，防止任何可能使加沙地带巴勒斯坦人遭受种族灭绝的行为。国际法院为何再次发布“临时措施”？将产生什么影响？巴以等各方有何回应？

判决情况如何

根据国际法院院长纳瓦夫·萨拉姆24日宣读的判决结果，以色列在拉法的军事行动给加沙地带人道主义局势造成“灾难性后果”，法院要求以色列立即停止在拉法的军事行动。

国际法院还要求，以色列必须持续开放通往加沙地带的拉法口岸以确保人道主义援助畅通无阻，允许联合国调查人员进入加沙地带就种族灭绝指控进行调查并保留相关证据。国际法院同时要求以色列必须在一个月内报告执行上述要求的所有措施。

国际法院是联合国主要司法机关。根据《国际法院规约》，联合国国际法院在解决各国向其递交的法律争端时，有权在其认为必要的情况下发布“临时措施”，相关判决具有约束力且不得上诉。

去年12月29日，南非向国际法院提起诉讼，指控以色列在加沙地带实施种族灭绝。国际法院今年1月26日发布“临时措施”，要求以色列立即采取行动，防止任何可能使加沙地带巴勒斯坦人遭受种族灭绝的行为。5月10日，南非敦促国际法院发布命令，要求以色列立即停止在拉法的军事行动并撤军。

以色列作何回应

虽然执行判决是相关国家的法律义务，但联合国国际法院并没有被赋予强制执行判决的能力，相关国家如果拒不执行，国际法院也没有办法强制其执行。对以色列来说，虽然国际法院没有强制手段，但拒不执行会使其面临进一步的法律风险，使其面对来自国际社会的巨大压力。

以色列国家安全委员会和外交部24日发表联合声明，回应国际法院的判决。声明称，南非在国际法院对以色列提出的种族灭绝指控是“虚假、令人愤慨且在道德上令人反感的”。

声明说，去年10月7日巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）对以色列公民发动“可怕袭击”之后，以色列开始了一场“防御性的正义战争”，以消灭哈马斯并确保释放被扣押人员。“以色列的行动基于其保卫领土和公民的权利，符合其道德价值观并遵守国际法，包括国际人道主义法。”

声明还说，以色列将继续保持拉法口岸开放，以便人道援助物资从边境的埃及一侧进入加沙地带，并防止“恐怖组织”控制该口岸。

各方反应如何

巴勒斯坦总统府24日发表声明，对联合国国际法院当天发布的“临时措施”表示欢迎。声明说，以色列自认为可以凌驾于国际法之上，并在美国盲目和偏颇的支持下无需承担责任。声明呼吁国际社会施压以色列，要求其执行国际法院判决，尊重并执行具有国际合法性和符合国际法的决议。哈马斯同日也发表声明，对国际法院的判决表示欢迎。

阿盟秘书长盖特24日在一份声明中说，“临时措施”反映出国际法院感受到以色列军队持续袭击拉法所带来的严重危险。盖特表示，以色列对拉法的持续袭击是一种“犯罪”，必须立即停止。

埃及外交部24日发表声明说，国际法院的判决符合加沙地带目前的局势。埃及敦促以色列执行国际法院发布的“临时措施”，呼吁联合国安理会和有影响力的国际各方履行其法律和人道主义责任，采取果断措施结束加沙地带的人道主义灾难，促成有关方面达成全面停火。（参与记者：王湘江、黄泽民、吕迎旭、柳伟建、董修竹、唐霁）

(责编：崔译戈、刘叶婷)