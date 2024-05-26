新华社首尔5月25日电 专访｜中日韩三国合作顺民心，潜力大——访中日韩合作秘书处秘书长李熙燮

新华社记者冯亚松 陆睿

中日韩合作秘书处秘书长李熙燮日前在首尔接受新华社记者专访时说，中日韩合作致力于改善和提高三国民众生活水平，符合人民期待，具有很大潜力。

5月13日，中日韩合作秘书处秘书长李熙燮在韩国首尔接受新华社记者专访。新华社记者 姚琪琳 摄

李熙燮说，中日韩三国是地理位置相邻、文化相通的重要邻国，三国经济总量占全球国内生产总值的24%，作为亚太地区乃至全球的增长动力，一直发挥着举足轻重的作用。过去20多年里，三国在政治、经贸、科技、文化等领域合作取得了令人瞩目的成果。

今年年初，由中日韩合作秘书处发起的“中日韩精神——2024年度汉字”评选结果在首尔揭晓，“交流”以最高票当选。

李熙燮说，今年恰逢中日韩合作25周年，应该进一步推动三国人员交往，促进交流与合作。

李熙燮表示，中日韩合作领域广泛，在环境保护、灾害防治、教育医疗、应对气候变化和老龄化问题上都可以加强合作。

李熙燮说，面对贸易保护主义抬头、国际及地区局势动荡、气候变化等多重挑战，中日韩三国比任何时候都需要更为紧密的合作。在此背景下，即将举行的第九次中日韩领导人会议意义重大，将为三国合作注入新活力。

2011年，中日韩三国政府为深化合作，在首尔成立常设国际组织——中日韩合作秘书处，在经贸、文化、青年、媒体、灾害管理等领域主办合作项目，为三国机制化合作提供支持。

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