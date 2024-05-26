新华社里斯本5月24日电（记者赵丹亮）位于里斯本的葡萄牙教育、科学和创新部澳门科学文化中心图书馆24日举办中医药藏书区启动仪式，中葡双方官员、驻葡外国使团代表、业界专家和学者等约180名嘉宾出席活动。

本次活动由中国驻葡萄牙大使馆与澳门科学文化中心共同举办。活动现场展示了中国提出的《国际科技合作倡议》文本以及数百册由澳门科技大学、澳门大学、江西中医药大学等捐赠的葡文、英文、法文、中文等文种的中医药书籍。

中国驻葡萄牙大使赵本堂在致辞时表示，中葡建交45年来，双方在中医药学科设置、科学研究、校际合作和人才培养等领域已有扎实的合作基础。里斯本大学药学院与江西中医药大学正在筹建中医药领域的中欧联合实验室，波尔图的初创企业推出运用人工智能与传统针灸技术融合的数字医疗平台，中葡在中医药领域不断开展深层次合作。希望中医药藏书区的设立能为传承发扬中医药文化、促进中葡科技交流合作、增进两国友好关系发挥积极作用。

澳门科学文化中心主席门德斯对此次赠书表示感谢，并表示该中心将发挥自身平台优势，持续加强葡中在科学、教育和文化领域合作，为推动葡中关系向前发展作出更大贡献。

葡萄牙是较早完成中医立法的欧洲国家之一，拥有一支颇具规模的优秀中医队伍，开设有专门培养本土中医人才的培训学校，民众对中医的接受程度较高。

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