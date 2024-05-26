新华社华盛顿/东京5月25日电 题：美联储维持高利率或拖累世界经济

新华社记者

“美元是我们的货币，却是你们的麻烦。”美国前财政部长约翰·康纳利的傲慢言辞再次被验证。

美国联邦储备委员会22日公布的会议纪要显示，美联储对当前美国通胀形势感到担忧，这意味着联邦基金利率需更长时间维持在当前水平以实现通胀目标。为应对通胀，美联储自2022年3月至2023年7月连续11次加息，累计加息幅度达525个基点。此后已连续六次在货币政策会议中决定维持利率不变。

美联储将利率保持在高位，加之近年来地缘政治局势持续紧张，导致全球资金流向美国，多国货币承受压力，可能给世界经济带来严重后果。

维持高利率

美联储最新货币政策会议纪要显示，近期美国商品和服务价格均显著上升，在实现美联储设定的2%长期通胀目标方面“缺乏进一步进展”。美国通胀走势面临若干上行风险，尤其是地缘政治因素可能导致物价继续攀升，给消费者、特别是低收入群体带来压力。

美联储官员认为，当前联邦基金利率水平足以抑制美国经济活动并降低通胀，未来通胀有望回落到2%水平，美联储或将继续维持当前利率不变。

这是美联储连续第六次将联邦基金利率目标区间维持在5.25%至5.5%之间。美联储主席鲍威尔表示，美国劳动力市场需求依然强劲，通胀超预期增长。在此情况下，“推迟降息可能是合适的”。

美联储官员在近期发表的一系列讲话中，重申将在一段时间内维持高利率，甚至有官员称不排除再次加息的可能性。市场普遍预计美联储将在接下来的两次会议上仍维持利率不变。

路透社24日报道说，美元汇率有望创下一个半月以来最大单周涨幅，包括日元在内的多种货币将承压。

多国货币贬值

新冠疫情暴发后，美联储于2020年3月下调利率区间至接近零，并开始实施所谓“无上限”量化宽松，进行了史无前例的货币“大放水”。2022年3月又“急转弯”，开始激进加息以应对通胀，给世界经济带来严重负面外溢效应，多种非美货币经历了多轮大幅贬值。

市场起初普遍认为美联储将于今年降息，但随着降息预期逐渐减弱，今年4月，衡量美元对六种主要货币的美元指数连创近期新高。美国《纽约时报》4月底报道说，在彭博社追踪的约150种货币中，有三分之二的货币对美元走弱。

日元是受影响最明显的主要货币之一。日本央行在4月26日举行的货币政策会议上决定，维持现行货币政策不变，并没有如外界预期的那样实施量化紧缩。消息公布后，已连续走低的日元再度“跳水”，东京外汇市场日元对美元汇率跌破158日元兑换1美元。4月29日上午，海外外汇市场日元对美元汇率一度跌至160.24日元兑换1美元，刷新1990年4月以来最低纪录。

日本媒体称，财务省在那之后疑似两次出手实施干预，以防日元在跌破160关口后出现心理破防导致的崩溃性大跌。但专家认为，在日本和美国息差难以缩小的情况下，单方面干预不可能解决根本问题。5月23日，截至纽约汇市尾市，1美元兑换156.90日元。

《韩民族日报》认为，1300至1350韩元兑换1美元的汇率可能成为“新常态”。此外，印度卢比、印尼盾、马来西亚林吉特、越南盾、菲律宾比索等亚洲货币均持续走出下行曲线。印尼央行上月将三项主要利率水平上调25个基点，以“加强印尼盾汇率稳定”。

“美元潮汐”引动荡

不少分析人士表示，近年来美联储降息、加息形成的“美元潮汐”收割全球财富、转嫁危机，不断引发国际市场动荡。美联储大规模降息，不仅推动通胀飙升，更通过超发美元进口商品、投资他国等方式输出资本，收割全球财富；激进加息又导致全球流动性快速收紧、多种货币大幅贬值，以美元计价借贷的国家清偿债务压力骤增。

《纽约时报》报道说，今年世界主要货币对美元都出现下跌，这是一种不同寻常的大变化，或将给全球经济带来严重后果，全球近90%的外汇交易都涉及美元，美元走强加剧了海外通胀。

日本媒体和专家普遍认为，日元贬值趋势恐将持续，令日本经济明显承压，不利于日本走出通缩，同时给日本零售、能源、航空等行业带来压力，加重依赖进口原材料的企业负担。韩国汉阳大学经济金融学院教授刘惠美认为，韩元贬值叠加国际油价大幅上涨，企业成本负担随之增加，韩国内需进一步停滞的可能性增大。

不过，彭博社一篇文章分析，大多数亚洲国家如今具备外汇储备更稳固等有利条件，能够避免类似上世纪90年代末亚洲金融危机的动荡重演。

(责编：崔译戈、刘叶婷)