新华社耶路撒冷5月25日电（记者吕迎旭 王卓伦）以色列消息人士25日告诉新华社记者，以方将于下周就埃及和卡塔尔的新提议与巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）重启谈判。

消息人士说，以色列情报和特勤局（摩萨德）局长巴尔内亚25日在巴黎会见美国中央情报局局长伯恩斯和卡塔尔首相穆罕默德后返回以色列。三人在会议期间决定，将于下周根据埃及和卡塔尔的新提议开启谈判。

另据以色列瓦拉新闻网25日报道，以色列一名高级官员在上述巴黎会议后表示，决定在下周恢复关于交换被扣押人员的谈判。报道援引一名美国消息人士的话说，恢复谈判的具体日期未定。

以色列总理办公室23日宣布，以战时内阁决定继续与哈马斯举行谈判。该办公室当天在一份声明中说，以战时内阁22日夜间举行会议，指示谈判代表继续努力达成交换被扣押人员协议。但声明未提及恢复谈判的时间和其他细节。

新一轮巴以冲突爆发7个多月以来，以色列与哈马斯进行了多轮谈判。自去年11月达成短暂停火并换取部分被扣押人员获释之后再无新进展。本月7日起，哈马斯、以色列和相关斡旋方在埃及首都开罗举行停火谈判。一名以色列官员9日告诉新华社记者，停火谈判破裂，以军继续在拉法发动进攻。

(责编：牛镛、岳弘彬)