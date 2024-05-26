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“为各国企业创造更广阔的发展空间”

本报记者 邹 松
2024年05月26日05:47 | 来源：人民网－人民日报
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　　“今年以来，中国经济保持回升向好的态势，发展新动能不断积蓄。”南非中国问题专家谭哲理日前在接受本报记者专访时表示，“中国政府正在多个领域加快发展新质生产力，这将为非中合作乃至全球合作带来新机遇。我们应该抓住机遇，深化合作、实现共赢。”

　　今年一季度，中国国内生产总值同比增长5.3%，经济开局良好，为实现全年目标任务打下了较好基础。“多年来，中国经济增长率在全球主要经济体中位居前列，中国经济长期是推动世界经济增长的最大引擎。”谭哲理表示，中国是唯一拥有联合国产业分类中全部工业门类的国家，专利申请量和科技集群数量位居世界第一。“如今，拥有超大规模市场和完备产业体系优势的中国，正通过加快发展新质生产力推动高质量发展。”

　　“今年1月，中国相关部门发布《关于推动未来产业创新发展的实施意见》，提出重点推进未来制造、未来信息、未来材料、未来能源、未来空间和未来健康六大方向产业发展。这些都是中国加快发展新质生产力、推动中国经济高质量发展的具体措施。”谭哲理表示，最新公布的多项中国经济指标持续回升，彰显中国经济长期向好的基本趋势没有改变。这将有力提振中国经济社会发展信心以及外资企业投资中国的信心。“我相信，中国经济将继续为世界经济增长提供动力，为全球发展带来机遇。”

　　谭哲理认为，中国持续实施创新驱动发展战略、加快发展新质生产力，为未来的经济发展明确了方向。“中国通过创新引领发展，在人工智能、生物医药、新材料等方面展现出巨大发展潜能。去年，中国科技进步对经济增长贡献率超过60%，拥有的全球百强科技创新集群数量位居世界第一。”谭哲理说，“新技术的加速发展与应用不仅带动了中国经济的转型升级，也有力地支持了全球发展。包括南非在内的许多国家都希望借鉴中国发展的经验与做法，培育新的经济增长点。”

　　谭哲理表示：“中国实施一系列全面深化改革重大举措，持续打造市场化、法治化、国际化一流营商环境，稳步推进高水平对外开放，将为各国企业创造更广阔的发展空间。”

　　《 人民日报 》（ 2024年05月26日 03 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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