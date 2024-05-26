金瑞庭

所谓中国新能源“产能过剩”论调不符合客观事实，也不符合经济全球化发展大势。中国为世界各国提供了高质量、可负担的绿色产品，为全球绿色低碳转型作出重要贡献

近期，美国一些政客持续炒作所谓中国新能源“产能过剩”论调，妄言中国新能源汽车、锂电池、光伏产品等存在过剩产能，冲击世界市场。这种论调不符合客观事实，也不符合经济全球化发展大势。从本质上讲，美方炒作所谓中国新能源“产能过剩”，是其打压他国优势产业的惯用伎俩，是霸权思维使然。

所谓中国新能源“产能过剩”问题根本不存在。中国新能源产业产能利用率高于其他国家。根据英国行业新闻网站“这才是汽车”分析，2023年，中国比亚迪集团、上汽集团等产能利用率达80%左右，远高于很多国家汽车企业的产能利用率。从全球范围看，当前新能源产能远不能满足市场需求。据国际能源署测算，2030年全球新能源汽车需求量将达4500万辆，是2023年全球销量的3倍多、中国产量的近5倍；2030年全球动力电池需求量将达3500吉瓦时，是2023年全球出货量的4倍多、中国产量的5倍多；据国际可再生能源署测算，为实现气候变化《巴黎协定》目标，2030年全球光伏累计装机量需超过5400吉瓦，是2023年全球累计装机量的近4倍、中国累计装机量的约9倍。

所谓中国新能源“产能过剩”论调违背经济学基本常识。按照经济规律，各国依据自身比较优势开展分工合作，是全球要素资源优化配置的重要路径，也是提高生产效率和民众福祉的重要方式。近年来，中国新能源产业依靠充分市场竞争和持续技术创新实现快速发展，国际社会对此有目共睹。中国始终坚持开放和共享，与各国形成了紧密的产业链合作关系，促进了全球产业链优化升级，为全球新能源产业发展提供了强劲动力。所谓中国新能源“产能过剩”有悖国际分工、自由贸易和公平竞争的常理，无视国际贸易改善各国民众福祉的重要作用。

中国新能源产业的优势是靠真本事获得的。中国拥有制造业产业门类齐全的比较优势。2023年，中国制造业增加值占全球比重约30%，连续14年位居全球首位，在新能源产业拥有涵盖材料研发、工程设计、制造管理、总装集成等各环节的全产业链。中国拥有超大规模市场优势和应用场景丰富优势。2023年，中国新能源汽车产销量均突破900万辆，延续产销两旺的发展势头，规模庞大、层次多样的国内市场为新能源技术研发和迭代升级提供了土壤。中国为世界各国提供了高质量、可负担的绿色产品，为全球绿色低碳转型作出重要贡献。

（作者为中国国家发展改革委宏观经济研究院研究员）

《 人民日报 》（ 2024年05月26日 03 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)